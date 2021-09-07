Если свёклу на зиму вы так не делали, попробуйте (очень вкусно). Рецепт простой, с интересным вкусом (без долгой "возни")
Даже не знаю как правильно назвать эту заготовку из свёклы на зиму, но подойдёт она в качестве закуски, соуса, аджики или икры, да и в борщ добавить можно. Дети (как икру) на хлеб намазывают эту закуску из свёклы и едят с удовольствием. А можно и в качестве соуса к котлетам с макаронами подать - тоже вкусно. В общем, "вещь" получается вкусная и полезная.
Итак начнём.
Все овощи ( свёклу, морковь, болгарский перец, помидоры, лук, чеснок, горький перец) моем, если нужно очищаем от кожицы и семян.
Теперь все овощи режем на крупные кусочки, чтобы в дальнейшем их можно было измельчить на мясорубке.
Измельчаем овощи на мясорубке, перекладываем их в кастрюлю, добавляем соль, сахар, растительное масло.
Ставим кастрюлю на огонь и с момента закипания варим 40-45 минут под крышкой. Периодически помешиваем массу, чтобы она не пригорела ко дну.
Теперь добавляем сюда уксус и специи для корейской моркови.
Провариваем аджику (икру или соус) ещё пару минут и раскладываем по чистым, стерилизованным баночкам. Баночки закатываем и убираем в теплое место для медленного остывания.
Как видите, рецепт действительно простой, и поверьте, очень вкусный.
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РЕЦЕПТ:
Свекла – 2 кг
Лук – 0,5 кг
Морковь – 1 кг
Помидоры – 1,5 кг
Болгарский перец - 1 кг
Горький перец – 1 - 2 стручка
Чеснок - 1 болшая головка
Специи для корейской моркови - 1 ст ложка
Уксус 9% — 100 мл
Сахарный песок – 80 - 100 г (3 - 4 ст ложки)
Соль – 60 - 70 г (2 ст ложки с горкой)
Растительное масло – 200 мл
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Надеюсь, что вам понравился этот рецепт заготовки свёклы на зиму. Делайте, а в комментариях пишите, что у вас получилось.
Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! С уважением, автор канала "Людмила Плеханова Готовим вместе".
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