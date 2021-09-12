Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

Специально открыла баночку, чтобы показать, что свёкла имеет красивый цвет Специально открыла баночку, чтобы показать, что свёкла имеет красивый цвет

Зимой из такой свёклы можно сделать абсолютно всё: чисто свекольные и сложные салаты (в том числе "под шубой" или винегрет), закуску из свёклы, гарнир, использовать такую свёклу для борща или свекольника. Ведь мелкую или повреждённую свёклу сохранить в свежем виде на зиму невозможно, а в таком виде свёкла не только не пропадёт, а уже будет готова к употреблению.

Итак начнём.

Мелкую или повреждённую свёклу моем, очищаем от кожицы и повреждений.

Теперь ставим эту свёклу варится в воде с сахаром до готовности. Сахара добавляем из расчёта 1 столовая ложка без верха на 1 л воды.

Когда свёкла будет готова (готовность можно проверить ножом), раскладываем её по чистым, заранее стерилизованным баночкам. Более крупную свёклу можно разрезать на 2-3 части.

Воду, в которой варилась свёкла, ставим обратно на огонь до закипания. Как только вода закипит добавляем в неё лимонную кислоту из расчёта 0,5 чайной ложки на 1 л воды.

Таким кипящим маринадом заливаем баночки со свёклой до самого верха

и закатываем. Убираем баночки в тёплое место до полного остывания.

Как я и сказала выше, такая заготовка из свёклы подойдёт абсолютно для всего. Благодаря личной кислоте цвет у свеклы остается насыщенный, это видно по первой фотографии.

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👉А здесь РЕЦЕПТ САЛАТА ИЗ СВЁКЛЫ И СЕЛЁДКИ (БЕЗ КАРТОФЕЛЯ, НО "С ИЗЮМИНКОЙ")

РЕЦЕПТ:

Свёкла очищенная

МАРИНАД:

Вода - 1 л

Сахар - 1 ст ложка

Лимонная кислота - 0,5 ч ложки

Надеюсь, что вам понравился мой способ сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас получилось.

Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! С уважением, автор канала "Людмила Плеханова Готовим вместе"

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