Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

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Специально открыла баночку, чтобы показать, что свёкла имеет красивый цвет
Специально открыла баночку, чтобы показать, что свёкла имеет красивый цвет
Специально открыла баночку, чтобы показать, что свёкла имеет красивый цвет

Зимой из такой свёклы можно сделать абсолютно всё: чисто свекольные и сложные салаты (в том числе "под шубой" или винегрет), закуску из свёклы, гарнир, использовать такую свёклу для борща или свекольника. Ведь мелкую или повреждённую свёклу сохранить в свежем виде на зиму невозможно, а в таком виде свёкла не только не пропадёт, а уже будет готова к употреблению.

Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

Итак начнём.

Мелкую или повреждённую свёклу моем, очищаем от кожицы и повреждений.

Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

Теперь ставим эту свёклу варится в воде с сахаром до готовности. Сахара добавляем из расчёта 1 столовая ложка без верха на 1 л воды.

Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

Когда свёкла будет готова (готовность можно проверить ножом), раскладываем её по чистым, заранее стерилизованным баночкам. Более крупную свёклу можно разрезать на 2-3 части.

Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

Воду, в которой варилась свёкла, ставим обратно на огонь до закипания. Как только вода закипит добавляем в неё лимонную кислоту из расчёта 0,5 чайной ложки на 1 л воды.

Таким кипящим маринадом заливаем баночки со свёклой до самого верха

Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

и закатываем. Убираем баночки в тёплое место до полного остывания.

Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

Как я и сказала выше, такая заготовка из свёклы подойдёт абсолютно для всего. Благодаря личной кислоте цвет у свеклы остается насыщенный, это видно по первой фотографии.

Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

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Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

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Как сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму (такая свёкла подойдёт для всего и уже готова к употреблению)

РЕЦЕПТ:

Свёкла очищенная

МАРИНАД:

Вода - 1 л

Сахар - 1 ст ложка

Лимонная кислота - 0,5 ч ложки

Надеюсь, что вам понравился мой способ сохранить мелкую и повреждённую свёклу на зиму. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас получилось.

Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! С уважением, автор канала "Людмила Плеханова Готовим вместе"

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