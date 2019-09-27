Пять видов рая в Православии

Изучая Православие, читая Библию, я обнаружил, что 5 разных мест называются раем. Интересно? Сам в шоке. Давайте разбираться!

Земной наш рай отчасти отражает будущий мир!

1. Райский сад Эдем

Упоминается в Библии в книги Бытия (2:8). Он был на Земле, там жили Адам с Евой. Они должны были превратить в такой райский сад всю землю. А потом, возможно, и многие планеты во вселенной - кто знает? Именно в этом саду росло два важных дерева. Плоды одного давали знания о добре и зле. Плоды другого дерева омолаживали весь организм человека, давали вечную жизни при регулярном вкушении.

Кстати, Эдем похож на слово "наслаждение" на иврите - е'den.

2. Рай в аду

Только не смейтесь. Просто все люди до Христа шли в ад. Даже пророк Илия был поднят на колеснице «яко на небо», то есть не на само Небо, и пророк Енох был переселён Богом живым, в теле. А куда – не сказано. Но сказано:

Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. (Ин 3:13)

Так вот, это место, которое не Рай Небесный , но и не место страданий, называется Христом Лоно Авраамово ( Лк. 16:22). Между местом мучений душ грешников, и этим местом - огромная непреодолимая пропасть. Есть мнение, что сюда теперь попадают души некрещёных младенцев. Здесь души пророков и праведников ожидали, когда к ним придёт Распятый на Земле Спаситель Мира. Он пришёл и вознёс их на Небо.

3. Рай на небесах

Сюда вознёсся Христос, и взял с собой души праведников. Здесь Царствуют со Христом святые. Здесь находятся все христиане, достигшие "первого воскресения из мёртвых" (Откр. 20:6), то есть в момент смерти восшедшие душою к Богу. Именно про это место Христос на кресте говорил разбойнику: "ныне же будешь со мною в раю".

Возможно, этот Рай имеет много уровней, потому что апостол Павел говорит, что он был поднят на седьмое небо.

4. Рай в наших сердцах

Ещё одно место, которое в Новом Завете называется "Царством Божиим" - это наше сердце. Наша душа. Да-да. Именно здесь, по словам Христа начинается рай:

Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:20)

А значит, здесь же начинается ад. Согласитесь, когда мы примирились в Богом и людьми. Когда на душе покой, а в сердце тишина - мы счастливы и хотим жить. А когда нас мучают угрызения совести, когда мы сгораем от стыда - это ад. Это состояние продолжается после смерти, так что вечность начинается сейчас.

5. Царство Божие в Новом мире

Оно будет уже не на Небесах, не в пространстве невидимом. А в новом мире, сотворённом Богом:

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое, и говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. (Откр. 21:5-6)

Это Рай в Новом мире, новой вселенной, которая будет сотворена после воскресения мёртвых в телах.

От этой новости ещё больше вопросов: будут ли воскрешены наши питомцы? Будут ли сотворены заново все животные, например, динозавры? Будут ли в мире новом хищники? Какие физические свойства будут у новой вселенной? Какими будут наши тела?

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ШЕСТОЙ РАЙ В КОММЕНТАРИЯХ! ;)

Автор: священник Владимир Панарин