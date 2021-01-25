Как шведский король решил до смерти опоить осуждённого кофе, чтобы доказать вред напитка. Эксперимент с неожиданным результатом

Кофе в Швецию был ввезен в 1674 году, но поначалу этот напиток мало кого интересовал. Однако в начале XVIII века страна вела беспрерывные войны, причем, в основном, с помощью наемников и на чужой территории. Это привело к широким контактам с иностранцами, которые любили бодрящий напиток. Полюбили его и коренные шведы, которые в королевской армии чаще всего занимали офицерские посты.

После гибели короля Швеция прекратила войны, уцелевшие офицеры и солдаты вернулись домой, но привычка пить кофе у них уже была сформирована. Состоятельные офицеры не только сами пили дома кофе, но и приучили к этому домочадцев, и к середине XVIII века этот напиток стал пользоваться большой популярностью у людей с достатком.

Однако в кругах верховной власти отношение к кофе было скорее негативным, требовалось наполнять казну, а богатые люди страны тратили деньги на завезенную блажь. В результате кофе был обложен большим налогом, за неуплату которого нещадно штрафовали, а заодно конфисковывали чашки и блюдца. Дошло даже до того, что употребление кофе было запрещено законом, но остановить распитие этого напитка подданными не удалось даже такими мерами.

В 1771 году королем Швеции стал Густав III, который отличался весьма экстравагантными взглядами и поведением. Он продолжил начатый предшественниками крестовый поход против кофе. Но монарх решил доказать своему народу вред этого напитка путем научного эксперимента.

По указанию короля двум братьям-близнецам, которых уже приговорили за совершенные злодеяния к смертной казни, будет даровано помилование в виде пожизненного заключения при условии, что один из них будет выпивать по 3 чашки кофе ежедневно, а другой столько же чая на протяжении всей оставшейся жизни. Идти на плаху братьям совершенно не хотелось, поэтому близнецы дали свое согласие стать «подопытными кроликами». Для научного сопровождения эксперимента было выделено два доктора, их обязанностью было фиксирование состояния здоровья участников опыта. Как предполагал сам король, осужденный, пьющий кофе, проживет не больше года, после чего будет официально подтвержден вред заморского напитка.

Однако Густав III жестоко просчитался. Никто из близнецов явно не желал отправляться к праотцам, хотя оба ежедневно употребляли указанные государем нормы напитков, а закончилась эта история весьма забавно.

В 1792 году Густав III умер в жесточайших мучениях после покушения осуществленного Якобом Юханом Анкарстремом. Не дождались окончания опыта и врачи, которые умерли по естественным причинам.

Ну а близнецы продолжали исполнять указ монарха и ежедневно выпивали положенные им три чашки кофе и чая. Так тянулось десятилетиями, пока в возрасте 83 лет не умер от старости тот из участников эксперимента, который употреблял чай. Брат-близнец, пивший кофе, умер позже, но точная дата его кончины неизвестна. А Швеция сейчас входит в мировую десятку по объему потребления кофе на душу населения.