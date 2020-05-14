Как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi (MIUI)

Телефоны Xiaomi невероятно популярны. Пользователей привлекают в первую очередь цены.

Цена низких цен и расширенного функционала

Чтобы держать цены на приятном для потребителей уровне компании приходится находить дополнительные источники заработка. Поэтому трендовые девайсы транслируют рекламу.

Впрочем, определенные и не всегда приятные особенности ПО — свойство большинства проприетарных оболочек на Android. И одинакового мнения тут быть просто не может. Одних пользователей привлекает дополнительный функционал, других раздражает «бесполезный программный хлам».

Общая рекомендация такова: поинтересуйтесь не только его аппаратными характеристиками, но и программным обеспечением. Не после покупки телефона, а перед приобретением. От софта зависят ваши впечатления об устройстве. Особенно обращайте внимание на те моменты, которые в Сети рассматриваются в качестве недостатков и на объем настроек, которые придется произвести.

К счастью, избавиться от рекламы довольно несложно. И я расскажу, как это сделать. Помните, что в зависимости от версии MIUI пункты меню могут называться несколько по-другому. Возможны и косметические различия в интерфейсе. Ориентируйтесь на общий смысл, а не на точное название. Рутировать телефон не придется.

На уровне ОС

Пользвателю необходим подпункт «Доступ к личным данным». В зависимости от версии оболочки он может располагаться в пунктах:

«Расширенные настройки»;

«Пароли и безопасность».

Сместите влево ползунок, который располагается справа от «MSA». MIUI System Ads является службой рекламы в операционной системе.

В системном софте

Не спешите радоваться. После того, как реклама на системном уровне отключена, баннеры все равно будут транслироваться в системном софте. Придется отключать отдельно для каждой программы.

Рассмотрю на примере приложения «Музыка». Войдите в его настройки.

Сместите влево ползунок напротив «Получать рекомендации».

Деактивировать показ софтом рекомендаций необходимо также в программах:

«Безопасность»;

«Проводник»;

«Очистка»;

«Загрузки».

В папках

Тап по названию папки на рабочем столе приводит к появлению на экране настраиваемой опции «Рекомендации». Уже привычным движением сместите ползунок влево.

Реклама все равно не исчезла

Если после рассмотренных выше действий реклама в определенных программах осталась, решением является очистка данных приложения, которое продолжает показывать рекламный контент:

Настройки — Приложения — Все приложения;

выберите нужную программу;

нажмите «Очистить»;

повторно деактивируйте рекомендации в настройках приложения.

Недавно «Блог системного администратора» писал о худших смартфонах любимого миллионами бренда. Знать их необходимо, чтобы при выборе очередного телефона обращать внимание на известные слабые места моделей и недостатки дизайна. Рассматривал приложения, которые желательно удалить со смартфона.

Считаете ли вы удобной программную оболочку MIUI? Расскажите в комментариях, какие ее функции наиболее полезны.

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