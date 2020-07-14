Диета 2 отварных яйца от диетолога Маргариты Королевой: худеем на яйца и куриной грудке без чувства голода
Для похудения используются самые разные продукты, разработано немало диет.
Одним из самых лучших способов избавиться от лишних килограммов – завтракать двумя вареными яйцами.
Такой способ понравится тем, что не заставит отказаться от любимых продуктов и голодать.
Добиться стройности получится без серьезных ограничений.
По мнению диетологов, люди, завтракающие вареными яйцами, сбрасывают больше лишнего веса, чем те, кто завтракает другими продуктами.
Как достигается похудение
Данный эффект легко объяснить: яйца дарят сытость, которая длится до обеда.
Человек после них не перекусывает, не переедает и не сталкивается с ощущением голода.
Стоит отметить, что куриные яйца обладают малым количеством калорий: не более 75-80 калорий в одном вареном яйце.
Организм получает необходимые для него элементы, а главное – насыщается белком, который содержится в яйцах.
Если при этом снизить число потребляемых углеводов, получится быстро привести себя в форму, не прилагая особых усилий.
К примеру, на обычной яичной диете можно за неделю скинуть до 6кг особенно не перегружая организм.
Состав
В яйцах присутствуют витамины А, Е, К, D, Н, РР, В и минералы.
Они необходимы организму для функционирования различных систем.
Не надо переживать, что в яйцах присутствует холестерин, поскольку помимо него в составе содержатся фосфолипиды.
Они уменьшают уровень холестерина и благотворно сказываются на печени, восстанавливая ее, помогая нормализовать ее функционирование.
Единственные противопоказания к такому рациону: аллергия на яйца, болезни печени или почек.
Чем дополнить рацион
Благодаря вареным яйцам можно уменьшить число потребляемых калорий в течение дня.
Разрешается дополнить данный продукт:
вареным мясом
кефиром
творогом
постной ветчиной.
Чтобы похудение осуществлялось быстрее, рекомендуется отказаться от сладостей, алкоголя, мучных изделий.
Тогда количество потребляемых углеводов сократится, а снижение веса будет осуществляться эффективно.
Примерный рацион на день будет выглядеть следующим образом:
утро - 2 вареных яйца
перекус - 200 грамм творога
обед - отварные яйца и 100 грамм куриной грудки
перекус - йогурт или кефир
ужин яйцо + кефир
Имеет противопоказания.