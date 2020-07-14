Диета 2 отварных яйца от диетолога Маргариты Королевой: худеем на яйца и куриной грудке без чувства голода

Для похудения используются самые разные продукты, разработано немало диет.

Одним из самых лучших способов избавиться от лишних килограммов – завтракать двумя вареными яйцами.

Такой способ понравится тем, что не заставит отказаться от любимых продуктов и голодать.

Добиться стройности получится без серьезных ограничений.



По мнению диетологов, люди, завтракающие вареными яйцами, сбрасывают больше лишнего веса, чем те, кто завтракает другими продуктами.

Как достигается похудение



Данный эффект легко объяснить: яйца дарят сытость, которая длится до обеда.

Человек после них не перекусывает, не переедает и не сталкивается с ощущением голода.

Стоит отметить, что куриные яйца обладают малым количеством калорий: не более 75-80 калорий в одном вареном яйце.

Организм получает необходимые для него элементы, а главное – насыщается белком, который содержится в яйцах.

Если при этом снизить число потребляемых углеводов, получится быстро привести себя в форму, не прилагая особых усилий.

К примеру, на обычной яичной диете можно за неделю скинуть до 6кг особенно не перегружая организм.

Состав



В яйцах присутствуют витамины А, Е, К, D, Н, РР, В и минералы.

Они необходимы организму для функционирования различных систем.

Не надо переживать, что в яйцах присутствует холестерин, поскольку помимо него в составе содержатся фосфолипиды.

Они уменьшают уровень холестерина и благотворно сказываются на печени, восстанавливая ее, помогая нормализовать ее функционирование.

Единственные противопоказания к такому рациону: аллергия на яйца, болезни печени или почек.



Чем дополнить рацион

Благодаря вареным яйцам можно уменьшить число потребляемых калорий в течение дня.

Разрешается дополнить данный продукт:



вареным мясом

кефиром

творогом

постной ветчиной.



Чтобы похудение осуществлялось быстрее, рекомендуется отказаться от сладостей, алкоголя, мучных изделий.

Тогда количество потребляемых углеводов сократится, а снижение веса будет осуществляться эффективно.

Примерный рацион на день будет выглядеть следующим образом:

утро - 2 вареных яйца

перекус - 200 грамм творога

обед - отварные яйца и 100 грамм куриной грудки

перекус - йогурт или кефир

ужин яйцо + кефир