Диета "Рыбная" от диетолога Маргариты Королевой: быстрое похудение жиров и валиков на боках за 3 дня

Данная диета имеет ограничения во времени - 3 дня.



Во множестве диет главное место занимает мясо и мясные блюда. А вот рыбы наблюдается явный дефицит. Не нужно забывать о том, что рыба является самым диетическим продуктом.

Рыбный белок усваивается в организме на 93-98% , в то время как мясной всего на 87-89%. Рыбный белок не уступает мясному и по полноценности, поскольку содержит в себе все необходимые организму аминокислоты, даже самые незаменимые.

Рыбный белок является источником витаминов и других полезных микроэлементов. А рыбная диета считается панацеей от лишних килограммов.

Следуя этой рыбной диете, можно сбросить 2 кг за неделю. Процесс очищения организма от токсических соединений и шлаков начнется в ближайшее время, после того как вы откажетесь от потребления напитков, содержащих кофеин, сахар, крахмал, а также рафинированных и насыщенных жиром продуктов.

Если вы считаете, что недостаточно хорошо питаетесь, соблюдайте рыбную диету хотя бы раз в полгода.

Рыба является одним из редких универсальных продуктов, содержит в себе оптимальный комплекс витаминов и микроэлементов, поэтому способствует укреплению сердца, иммунной системы, улучшает микроциркуляцию мозга .



Придерживаться условий рыбной диеты несложно. На протяжении двух недель удалите из рациона все виды мяса, колбас, сосисок и мясных полуфабрикатов, заменив их рыбой.

В идеале, все источники получения белка организмом необходимо заменить рыбой, желательно устраивать «рыбный день» по меньшей мере раз в неделю.

Морепродукты и рыба отлично усваиваются в сочетании с огурцами, кабачками, брюссельской и цветной капустой, морковью, болгарским перцем, свеклой, листовым салатом и зеленью.

Не стоит употреблять рыбу с баклажаном, помидором, редькой, грибами и картофелем. Для рыбы классическим гарниром считается рис.

Для диеты подойдет коричневый и нешлифованный рис.