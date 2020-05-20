Как пить кефир, чтоб уходил вес и жировые отложения с живота и боков: мой личный ТОП рецептов

Хочу поделиться своим небольшим топом полезных и низкокалорийных рецептов, которые помогают не только худеть, но и выводить лишнюю жидкость из организма и улучшать пищеварение.

Кефир с медом

Мед полезен не только тем, кто хочет сократить употребление сахара и заменить его более полезным аналогом, но и тем, кто хочет похудеть. Среди полезных свойств меда можно выделить его богатый витаминный состав, полезные микро и макро элементы, а также запас энергии, который он дает организму.

Достаточно добавлять небольшую чайную ложечку в стакан кефира с небольшим процентом жирности, чтоб улучшить пищеварение, запустить процессы похудения и обмена веществ.

Кефир с куркумой

Куркума - известная многим специя, которую добавляют в блюда при их приготовлении. Ее насыщенный пряный вкус и насыщенный оранжевый цвет придают блюдам пикантность и интересный цвет. Но, куркума также известна как полезная добавка для похудения, которая не только помогает худеет, но и запускает процессы метаболизма.

Достаточно небольшого количества специи на кончике ножа, чтоб обогатить кефир и сделать его максимально полезным. Этот напиток особенно рекомендовано пить на ночь, ведь в это время суток раскрываются все его полезные свойства.

Кефир с огурцом и свежей зеленью

Этот напиток пользуется большой популярностью, ведь сочетает в себе сразу несколько полезных качеств, за которыми так следят худеющие. Он низкокалорийный и содержит до 40 калорий за порцию, содержит много витаминов и микро/макро элементов, и выводит избыточную воду из организма.

Готовить такой напиток проще простого: режем пучок свежей зелени (укроп, кинза, петрушка) и измельчаем в блендере один огурец, куда также добавляем и зелень с кефиром. Перемешиваем до однородности и выпиваем.

Кефир с овсянкой

Самый ленивый рецепт, для которого понадобится несколько столовых ложек геркулеса (того, что предназначен для варки) и 250 мл нежирного кефира.

Вмешиваем в глубокой банке или стакане кефир и овсяные хлопья, и оставляем в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.

Ленивая овсянка. которая прекрасно очищает организм от шлаков и выводит лишнюю воду из организма, готова. По желанию в геркулесовый напиток можно добавить каплю меда для вкуса, но можно обойтись и без него.

Лучше всего пить кефир с овсянкой утром, например, вместо завтрака. Но и для дневного перекуса также отличный вариант.

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