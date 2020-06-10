Пью правильный "ночной" кефир для похудения жировой складки на животе и гармошки на боках: рецепт для тех, кому за 60 лет

Многим знаком такой напиток как кефир.

Особенно, если вы хоть раз худели, то в курсе, что ценят его в первую очередь за то, что он помогает в короткие сроки выводить лишнюю воду из организма, улучшать пищеварение и способствовать похудению

Множество положительных отзывов о кефирной или кисломолочной диете говорят о том, что напиток все таки работает и многие на нем худели не единожды.

Сегодня хочу поделиться рецептом летнего напитка, который готовится в 2 счета, не требует слишком сложных ингредиентов, и решит главную задачу - поможет похудеть в проблемных зонах живота и боков.

Рецепт знаком многим, а все потому. что похож на другой не менее популярный напиток - айран восточный.

Схожего у них и правда много, и оба напитка отлично подходят для разгрузочных дней или замены одного приема пищи на диете.

Что понадобится для ночного кефира:

стакан кефира;

(по поводу жирности фантазия не ограничена: можно взять как 1% напиток, так и совсем обезжиренный; можно также приготовить его и самим: в аптеках продаются закваски на любой вкус и цвет и такой кефир получается очень насыщенным и полезным + вы точно знаете, что готовили его сами и сроки у него отличные)

пучок свежего укропа;

(по идее укроп можно заменить любой другой свежей зеленью, или даже огурцом, но в этом напитке органичнее всего смотрится именно ароматный укропчик);

Приготовление кефира на ночь в 2 шага

1. Моем свежую зелень укропа и нарезаем его как можно мельче. Режем именно зеленушку, а веточки в напитке нам не нужны.

2. В стакан кефира добавляет мелкую зелень, хорошо перемешиваем и все, напиток готов.

Кефир пьем за 3 часа до сна, так эффект от напитка с укропом будет максимально эффективным.

Как провести разгрузочный день на кефире и укропе

Напиток отлично зарекомендовал себя и в моно разгрузочном дне.

Это та же диета кефирная, но более упрощенная.

Готовим напиток с утра, и выпиваем его в течение дня от 4 до 6 раз в день.

Помимо напитка кефира и укропа больше ничего не едим и не пьем.

Допускается только 1, 5 л чистой воды. А чай и кофе запрещены.

Последний прием пищи будет до 20 часов вечера.

Если будет сильное чувство голода, можно выпить еще немного кефира.

Отвес за день может составить до 1 килограмма, но все сугубо индивидуально.