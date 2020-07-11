Правильная каша для похудения: неделя на кашевой диете для очищения излишков шлаков и похудения

Данную диету с уверенностью можно назвать безвредной, если соблюдать ее всего неделю.

Плюсы диеты на кашах очевидны.

Во-первых, диета подходит не только при борьбе с лишними килограммами, но и для очищения организма.

Во-вторых, абсолютно все каши просты в своем приготовлении.

В-третьих, крупа всегда стоит недорого.

В-четвертых, голодать совсем не придется, вопреки кажущейся скудности рациона.

На самом деле видов каш – десятки!

Следует выбирать один вид каши на каждый день диеты.

Примерное меню выглядит так:



понедельник – гречневая каша (рекомендуется не варить, а запаривать);

вторник – пшеничная каша;

среда – рисовая каша (предпочтение отдается бурому рису);

четверг – овсяная каша;

пятница – кукурузная каша;

суббота – перловая каша;

воскресенье – ячневая каша.



Необходимое количество приемов пищи в день – не менее трех.

Поэтому диета так легко переносится.

Каждый прием пищи должен состоять из 200 грамм каши и чая/кофе без сахара.

В каши разрешается добавлять все, что вам по вкусу: сахар, соль, масло, изюм, курагу, ягоды и прочее.

Главное, чтобы вес порции не превысил 200 грамм.

При соблюдении диеты рекомендуется употребление чистой негазированной воды (1-1,5 литра) в день.



Выход из диеты не должен быть резким: в воскресенье необходимо добавить к рациону немного свежих овощей/фруктов и орехов.

Однако после выхода из диеты необходимо продолжать контролировать питание, чтобы сброшенные килограммы не вернулись вновь и не привели друзей.

Рекомендуется сохранить каши в рационе, например, только на завтрак, для поддержания результата похудения.

К тому же, каши – кладезь витаминов и микроэлементов.



Добавление каш в свой рацион на постоянной основе увеличит скорость метаболизма, укрепит сосуды, наладит работу ЖКТ, благоприятно скажется на состоянии кожи лица, волос и ногтей.

При необходимости повторить диету можно, но не ранее чем через три недели после ее окончания.



Диета имеет следующие противопоказания: возраст до 18 лет, беременность и период лактации, недостаточная масса тела.

Если во время диеты появляется слабость/недомогание, ощущается болезненность в области ЖКТ, следует незамедлительно прекратить диету и обратиться к врачу.