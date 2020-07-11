Правильная каша для похудения: неделя на кашевой диете для очищения излишков шлаков и похудения
Данную диету с уверенностью можно назвать безвредной, если соблюдать ее всего неделю.
Плюсы диеты на кашах очевидны.
Во-первых, диета подходит не только при борьбе с лишними килограммами, но и для очищения организма.
Во-вторых, абсолютно все каши просты в своем приготовлении.
В-третьих, крупа всегда стоит недорого.
В-четвертых, голодать совсем не придется, вопреки кажущейся скудности рациона.
На самом деле видов каш – десятки!
Следует выбирать один вид каши на каждый день диеты.
Примерное меню выглядит так:
понедельник – гречневая каша (рекомендуется не варить, а запаривать);
вторник – пшеничная каша;
среда – рисовая каша (предпочтение отдается бурому рису);
четверг – овсяная каша;
пятница – кукурузная каша;
суббота – перловая каша;
воскресенье – ячневая каша.
Необходимое количество приемов пищи в день – не менее трех.
Поэтому диета так легко переносится.
Каждый прием пищи должен состоять из 200 грамм каши и чая/кофе без сахара.
В каши разрешается добавлять все, что вам по вкусу: сахар, соль, масло, изюм, курагу, ягоды и прочее.
Главное, чтобы вес порции не превысил 200 грамм.
При соблюдении диеты рекомендуется употребление чистой негазированной воды (1-1,5 литра) в день.
Выход из диеты не должен быть резким: в воскресенье необходимо добавить к рациону немного свежих овощей/фруктов и орехов.
Однако после выхода из диеты необходимо продолжать контролировать питание, чтобы сброшенные килограммы не вернулись вновь и не привели друзей.
Рекомендуется сохранить каши в рационе, например, только на завтрак, для поддержания результата похудения.
К тому же, каши – кладезь витаминов и микроэлементов.
Добавление каш в свой рацион на постоянной основе увеличит скорость метаболизма, укрепит сосуды, наладит работу ЖКТ, благоприятно скажется на состоянии кожи лица, волос и ногтей.
При необходимости повторить диету можно, но не ранее чем через три недели после ее окончания.
Диета имеет следующие противопоказания: возраст до 18 лет, беременность и период лактации, недостаточная масса тела.
Если во время диеты появляется слабость/недомогание, ощущается болезненность в области ЖКТ, следует незамедлительно прекратить диету и обратиться к врачу.