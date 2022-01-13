Кто имеет право требовать у вас паспорт

Развелось сейчас желающих проверять наши документы и полиция и частные охранники, работники Роспотребнадзора и даже кассиры. Все пытаются «выпендриться» и показать свою власть над нами.

Добрый день, мой любознательный читатель!

Сегодня посмотрим кто имеет право потребовать паспорт по Закону.

✓ Сотрудники полиции и войск национальной гвардии.

Если вас подозревают в преступлении или есть основания полагать что вы находитесь в розыске, то сотрудники полиции и росгвардии имеют право потребовать предъявить паспорт.

Данное право предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 3 «О полиции» и п. 4 ч. 1 ст. 9 ФЗ № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Фото с сайта https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/37/755337659643370.jpg Фото с сайта https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/37/755337659643370.jpg

Кроме указанных случаев товарищ росгвардеец может потребовать у вас паспорт если есть основания для составления в отношении вас протокола об административном правонарушении.

✓ Нотариусы.

Нотариус конечно не имеет права требовать предъявления паспорта. Но в соответствии со статьёй 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате № 4462-I предъявление документа удостоверяющего личность необходимо для установления личности при совершении нотариальных действий.

В случае отказа в предъявлении паспорта или другого документа удостоверяющего личность нотариус просто не имеет права проводить нотариальные действия. Но требовать от вас предъявления документов он не может.

✓ Сотрудники ФСО.

Данные «товарищи» наделены безусловным правом проверки документов. Это значит, что для проверки документов у сотрудника должно быть только желание это сделать. Данное право закреплено в пункте 3 статьи 15 ФЗ № 57 «О государственной охране».

Фото с сайта https://joker.ykt.ru/uploads/posts/2020-02/1582242278_5f3d9ee1-2cb9-4419-86f2-49e07bd49d68.jpg Фото с сайта https://joker.ykt.ru/uploads/posts/2020-02/1582242278_5f3d9ee1-2cb9-4419-86f2-49e07bd49d68.jpg

Косвенным условием для проверки документов является нахождение человека на охраняемом объекте или территории или осуществление человеком въезда - выезда с такого объекта.

✓ Приставы судебные обыкновенные.

Да, перечень еще не исчерпан. Судебные приставы тоже имеют право требовать от вас паспорт, но только в определенных случаях. Их не много, вот они:

есть основания полагать что вы в розыске;

есть основания полагать что ваше имущество в розыске;

есть основания полагать, что вы удерживаете ребенка находящегося в розыске.

Основания для проверки документа удостоверяющего личность закреплены в части 10 статьи 65 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Всё! Других оснований нет. Так что в следующий раз, прийдя на приём к своему приставу можете не показывать ему паспорт.

Если недоело читать, смотрите видео! Я специально изложил всю информацию в видео формате для любителей смотреть, а не читать:

✓ Всякие там сотрудники органов исполнительной власти.

Да и эти тоже могут требовать от вас паспорт. При чем Закон не уточняет какие именно сотрудники имеют на это право.

Мне вот интересно уборщица или гардеробщица краевой администрации может требовать паспорта у посетителей?

Регулируется это право подпунктом 12 пункта 2 статьи 7 Федерального конституционного закона № 1 «О военном положении». И «слава Всевышнему» данные «товарищи имеют право требовать паспорт только в период военного положения.

Так что, пока китайцы не напали, можем посылать их лесом.

✓ Контролеры, кассиры и прочие.

Теоретически все эти кассиры в банках и РКЦ, продавцы в алкогольном или табачном магазине контролеры в метро или автобусе, не имеют права требовать от вас предъявления паспорта.

Но! Они все как нотариусы. Требовать не могут, но в некоторых случаях не имеют права продать вам литрушку, запустить в метро по льготнику, выдать письмо на почте и так далее, без предъявления паспорта.

Вы можете развернуться и уйти. Задерживать вас и требовать паспорт они не могут. Но если вы хотите забрать письмо или перевести деньги вам прийдется его показать.

✓ Любимые мои - прислужники охранники.

Про данных пресмыкающихся я уже много и писал и говорил. Поэтому повторяться не буду - оставлю ниже ссылки на ранние материалы. Скажу лишь кратко - требовать предъявления паспорта они права не имеют.

Авторский принт скрин Авторский принт скрин

Исключением является случай, когда на предприятии устанавливается вход по паспортам и охранник проверяет документы у работника такого предприятия или у посетителя. В данном случае действуют внутренние нормы предприятия.

Но вот при посещении общественных мест у охранников такого права нет.

Подборка моих постов про охранников:

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