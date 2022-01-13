Кто имеет право требовать у вас паспорт

Развелось сейчас желающих проверять наши документы и полиция и частные охранники, работники Роспотребнадзора и даже кассиры. Все пытаются «выпендриться» и показать свою власть над нами.
Добрый день, мой любознательный читатель!
Сегодня посмотрим кто имеет право потребовать паспорт по Закону.
✓ Сотрудники полиции и войск национальной гвардии.
Если вас подозревают в преступлении или есть основания полагать что вы находитесь в розыске, то сотрудники полиции и росгвардии имеют право потребовать предъявить паспорт.
Данное право предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 3 «О полиции» и п. 4 ч. 1 ст. 9 ФЗ № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Кроме указанных случаев товарищ росгвардеец может потребовать у вас паспорт если есть основания для составления в отношении вас протокола об административном правонарушении.
✓ Нотариусы.
Нотариус конечно не имеет права требовать предъявления паспорта. Но в соответствии со статьёй 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате № 4462-I предъявление документа удостоверяющего личность необходимо для установления личности при совершении нотариальных действий.
В случае отказа в предъявлении паспорта или другого документа удостоверяющего личность нотариус просто не имеет права проводить нотариальные действия. Но требовать от вас предъявления документов он не может.
✓ Сотрудники ФСО.
Данные «товарищи» наделены безусловным правом проверки документов. Это значит, что для проверки документов у сотрудника должно быть только желание это сделать. Данное право закреплено в пункте 3 статьи 15 ФЗ № 57 «О государственной охране».
Косвенным условием для проверки документов является нахождение человека на охраняемом объекте или территории или осуществление человеком въезда - выезда с такого объекта.
✓ Приставы судебные обыкновенные.
Да, перечень еще не исчерпан. Судебные приставы тоже имеют право требовать от вас паспорт, но только в определенных случаях. Их не много, вот они:
- есть основания полагать что вы в розыске;
- есть основания полагать что ваше имущество в розыске;
- есть основания полагать, что вы удерживаете ребенка находящегося в розыске.
Основания для проверки документа удостоверяющего личность закреплены в части 10 статьи 65 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Всё! Других оснований нет. Так что в следующий раз, прийдя на приём к своему приставу можете не показывать ему паспорт.
Если недоело читать, смотрите видео! Я специально изложил всю информацию в видео формате для любителей смотреть, а не читать:
✓ Всякие там сотрудники органов исполнительной власти.
Да и эти тоже могут требовать от вас паспорт. При чем Закон не уточняет какие именно сотрудники имеют на это право.
Мне вот интересно уборщица или гардеробщица краевой администрации может требовать паспорта у посетителей?
Регулируется это право подпунктом 12 пункта 2 статьи 7 Федерального конституционного закона № 1 «О военном положении». И «слава Всевышнему» данные «товарищи имеют право требовать паспорт только в период военного положения.
Так что, пока китайцы не напали, можем посылать их лесом.
✓ Контролеры, кассиры и прочие.
Теоретически все эти кассиры в банках и РКЦ, продавцы в алкогольном или табачном магазине контролеры в метро или автобусе, не имеют права требовать от вас предъявления паспорта.
Но! Они все как нотариусы. Требовать не могут, но в некоторых случаях не имеют права продать вам литрушку, запустить в метро по льготнику, выдать письмо на почте и так далее, без предъявления паспорта.
Вы можете развернуться и уйти. Задерживать вас и требовать паспорт они не могут. Но если вы хотите забрать письмо или перевести деньги вам прийдется его показать.
✓ Любимые мои -
прислужники охранники.
Про данных пресмыкающихся я уже много и писал и говорил. Поэтому повторяться не буду - оставлю ниже ссылки на ранние материалы. Скажу лишь кратко - требовать предъявления паспорта они права не имеют.
Исключением является случай, когда на предприятии устанавливается вход по паспортам и охранник проверяет документы у работника такого предприятия или у посетителя. В данном случае действуют внутренние нормы предприятия.
Но вот при посещении общественных мест у охранников такого права нет.
Подборка моих постов про охранников:
- Охранник может применить физическую силу всего в двух ситуациях. В остальных случаях он совершает преступление по ст. 203 УК
- Как правильно, без скандала, зафиксировать нарушение ваших прав (ограничение свободы передвижения) для обращения в полицию по ст. 203 УК РФ
- - кто ты? - я охранник. - чем докажешь?
- Привлечение охранника, нарушившего права человека к уголовной ответственности. Просто, спокойно, законно
- Охранники и права человека
- Охранник совершает уголовное преступление, нарушая права человека