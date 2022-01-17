Дождались! Утверждены правила аккредитации медработников на 2022 год

Опубликован приказ № 1081 н об аккредитации медиков и фармацевтов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Рассказываем, что изменилось, какие появились новые требования и как оформлять портфолио в следующем году.

Опубликован приказ № 1081 н об аккредитации врачей и медсестрер в 2022 году Опубликован приказ № 1081 н об аккредитации врачей и медсестрер в 2022 году

Приказ Минздрава № 1081 н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Официально опубликован приказ Минздрава № 1081 н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов», который установил правила аккредитации на 2022 год.

Недавно мы уже разбирали проект приказа, в котором было указано про дополнительное обучение в 106 часов. Однако сейчас этого пункта уже нет.

Среди основных изменений выделим:

видов аккредитации по-прежнему три – первичная, первичная специализированная и периодическая;

сведения об аккредитации будут заноситься в ЕГИСЗ и выдаваться выписка из реестра, при желании бумажное свидетельство также можно будет получить;

для периодической аккредитации можно пройти обучение в 144 часа, как и в 2021 году;

при подаче документов прикладывать приложение из диплома (с оценками) необязательно;

аккредитуемый может присутствовать при рассмотрении апелляции;

время на прохождение этапов аккредитации определяет методический центр.

Внимание! Новые правила будут действовать с 1 марта 2022 года до марта 2023 года.

Правила аккредитации врачей и медсестер в 2022 году

Кто должен проходить аккредитацию?

Виды и этапы аккредитации по приказу № 1081 н Виды и этапы аккредитации по приказу № 1081 н

Что касается этапов аккредитации, то время на их проведение будет устанавливать методический центр аккредитации. При этом, критерий оценки практических заданий изменился – «сдано» будет выставляться за не менее 70% ответов по каждому заданию. А тестовых заданий должно быть не менее 60.

Правила для периодической аккредитации: какое обучение, портфолио

Правила периодической аккредитации остались такие же, как и для 2021 года. Так в портфолио нужно будет указать про обучение в 144 часа. Пройти его можно двумя способами:

освоить программы повышения квалификации в 144 (допускаются программы, не включенные в перечень портала НМО);

освоить программ повышения квалификации не менее 74 часов и иных образовательных активностей (интерактивные образовательные модули и образовательные мероприятия, освоение которых зафиксировано на портале НМО).

Как подавать документы на аккредитацию

Для подачи документов на аккредитацию нужно предоставить пакет документов:

Какие нужно подавать документы на аккредитацию в 2022 году (приказ № 1081 н) Какие нужно подавать документы на аккредитацию в 2022 году (приказ № 1081 н)

При этом, требование об обязательном приложении к диплому отсутствует. И это хорошая новость, потому что теперь появился ответ, что же делать тем специалистом, у которых этого приложения нет.

Для прохождения периодической аккредитации аккредитуемые должны направить документы в Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) одним из способов:

лично специалистом или его представителем на основании доверенности;

почтой;

электронно через федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников (ФРМР), являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Это значит, что с 1 марта документы, отправленные по электронной почте, приниматься не будут.

Внимание! Подавать документы для прохождения аккредитации по одной и той же специальности (должности) в несколько аккредитационных подкомиссий запрещено.

Результаты о прохождении аккредитации размещаются на порталах ФАЦ. Сведения о прошедших аккредитацию вносятся Минздравом в ЕГИСЗ. При желании получить свидетельство на бумажном носителе тоже можно будет. Об этом мы напишем в следующей нашей статье. Подписывайтесь и следите за новостями.

Нужны ли баллы НМО?

Система непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) остается добровольной. Однако тот факт, что приказ действует только на протяжении 2022 года (до марта 2023) вероятно означает, что от баллов НМО явно не отказываются и, возможно, к 2024-2025 году все доработают.

Напоминаем, что сейчас 1 ЗЕТ = 1 часу обучения.

Как пройти аккредитацию до 1 марта 2022 года?

Оптимально подавать документы нужно за 3-4 месяца до окончания действия сертификата или свидетельства. Поэтому, если ваш сертификат заканчивается до 1 марта 2022 года, отправлять документы нужно уже сейчас.

Если позже – проходить аккредитацию нужно будет по измененным правилам.

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