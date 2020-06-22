Вечерний жиросжигающий напиток для похудения и уменьшения объемов: рецепт для женщин старше 60 лет

Простой вечерниц напиток, который содержит массу полезных веществ, выводит токсины из организма и помогает худеть не прибегая к жестким диетам и ограничениям в еде.

Готовится он не так как простые напитки: добавил все ингредиенты в кефир, взболтал/перемешал и выпил.

С этим овсяным напитком нужно чуть повозиться, но оно того стоит.

Точнее, результат стоит того, чтоб хотя бы попробовать и приготовить детокс-напиток на овсе.

Для напитка понадобится:

цельное зерно овса (продается в магазине в отделе со здоровыми товарами, или в отделе с крупами);

2 -2,5 обычной, отфильтрованной вода;

для придания вкусовых качеств напитку - мед или сок лимона/лайма;

Приготовление напитка:

Готовить лучше заранее, так как напитку еще нужно настояться и остыть.

Стакан овса залить подготовленной водичкой и поставить кастрюльку с ними на огонь.

Смесь должна кипеть не менее 20 минут, после чего ее нужно снять с огня и дать остыть.

В готовый охлажденный напиток пот желанию можно добавить мед или сок лимона, чтоб он не казался таким пресным.

В день можно выпивать 1-2 стакана напитка, можно заменить ими 1-2 приема пищи, например, вместо ужина.

У напитка есть сразу несколько основных преимуществ, которые можно выделить:

выводит из организма лишнюю воду и освобождает его от токсинов;

содержит большое количество витаминов, в том числе витамин А, F, В;

помогает укреплять иммунитет и влияет на качество зубов, волос и ногтей;

Также напиток можно включить как вспомогательное средство в одну из диет: например, гречневую или овсяную.

Просто принимать напиток 1-2 раза в день, а остальное время придерживаться правил диеты.

Кушать небольшими порциями, пить много чистой воды, есть часто и по чуть чуть.