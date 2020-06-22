Вечерний жиросжигающий напиток для похудения и уменьшения объемов: рецепт для женщин старше 60 лет
Простой вечерниц напиток, который содержит массу полезных веществ, выводит токсины из организма и помогает худеть не прибегая к жестким диетам и ограничениям в еде.
Готовится он не так как простые напитки: добавил все ингредиенты в кефир, взболтал/перемешал и выпил.
С этим овсяным напитком нужно чуть повозиться, но оно того стоит.
Точнее, результат стоит того, чтоб хотя бы попробовать и приготовить детокс-напиток на овсе.
Для напитка понадобится:
цельное зерно овса (продается в магазине в отделе со здоровыми товарами, или в отделе с крупами);
2 -2,5 обычной, отфильтрованной вода;
для придания вкусовых качеств напитку - мед или сок лимона/лайма;
Приготовление напитка:
Готовить лучше заранее, так как напитку еще нужно настояться и остыть.
Стакан овса залить подготовленной водичкой и поставить кастрюльку с ними на огонь.
Смесь должна кипеть не менее 20 минут, после чего ее нужно снять с огня и дать остыть.
В готовый охлажденный напиток пот желанию можно добавить мед или сок лимона, чтоб он не казался таким пресным.
В день можно выпивать 1-2 стакана напитка, можно заменить ими 1-2 приема пищи, например, вместо ужина.
У напитка есть сразу несколько основных преимуществ, которые можно выделить:
выводит из организма лишнюю воду и освобождает его от токсинов;
содержит большое количество витаминов, в том числе витамин А, F, В;
помогает укреплять иммунитет и влияет на качество зубов, волос и ногтей;
Также напиток можно включить как вспомогательное средство в одну из диет: например, гречневую или овсяную.
Просто принимать напиток 1-2 раза в день, а остальное время придерживаться правил диеты.
Кушать небольшими порциями, пить много чистой воды, есть часто и по чуть чуть.