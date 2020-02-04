Запеканка на которую мы подсели! Это полезно и вкусно!
Друзья, сегодня готовлю в очередной раз нашу любимую запеканку. И, думаю, настало время снять о ней видео)
Если ваши дети не очень любят овощи, то это отличный способ, с помощью этой запеканки накормить ими детей.
В нашей семье её едят все - от мала до велика.
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НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
- отварная куриная грудка - 400 - 500 гр
- отварная брокколи - 400 - 500 гр
- помидоры - 1 - 2 шт
- яйца - 3 шт
- сметана - 3 - 4 ст. л с горкой
- молоко - 150 - 200 мл
- сыр - 150 гр
- паприка молотая - 1 ч.л
- черный молотый перец - по вкусу
- чеснок гранулированный - 1/3 ч.л
- соль - по вкусу
- растительное масло - 0,5 ч.л для смазывания формы
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Куриное филе (предварительно отваренное в подсоленной воде) нарезать небольшими кусочками.
2. Взять форму для запекания, слегка смазанную растительным маслом, выложить куриное филе и распределить по всей форме. Добавить черный перец молотый по вкусу и паприку.
3. Предварительно отваренную брокколи порезать на такие же кусочки, как и куриное филе. Выкладываем слой из брокколи поверх курицы.
4. На брокколи укладываем слой из порезанных помидор.
5. Готовим заливку. Для этого я взяла яйца и добавила сметану и молоко.
6. Немного чеснока, перца черного молотого и соль по вкусу. Всё перебить вилкой или венчиком до однородности.
7. Полученной смесью заливаем продукты в форме.
8. Посыпаем сверху тертым сыром и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 20 - 25.
Готовое блюдо подаем в теплом виде. Можно при подаче добавить зелени.
Приятного вам аппетита!
Готовьте с Душой и у вас всё получится!