Запеканка на которую мы подсели! Это полезно и вкусно!

Друзья, сегодня готовлю в очередной раз нашу любимую запеканку. И, думаю, настало время снять о ней видео)

Если ваши дети не очень любят овощи, то это отличный способ, с помощью этой запеканки накормить ими детей.

В нашей семье её едят все - от мала до велика.

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НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

отварная куриная грудка - 400 - 500 гр отварная брокколи - 400 - 500 гр помидоры - 1 - 2 шт яйца - 3 шт сметана - 3 - 4 ст. л с горкой молоко - 150 - 200 мл сыр - 150 гр паприка молотая - 1 ч.л черный молотый перец - по вкусу чеснок гранулированный - 1/3 ч.л соль - по вкусу растительное масло - 0,5 ч.л для смазывания формы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Куриное филе (предварительно отваренное в подсоленной воде) нарезать небольшими кусочками.

2. Взять форму для запекания, слегка смазанную растительным маслом, выложить куриное филе и распределить по всей форме. Добавить черный перец молотый по вкусу и паприку.

3. Предварительно отваренную брокколи порезать на такие же кусочки, как и куриное филе. Выкладываем слой из брокколи поверх курицы.

4. На брокколи укладываем слой из порезанных помидор.

5. Готовим заливку. Для этого я взяла яйца и добавила сметану и молоко.

6. Немного чеснока, перца черного молотого и соль по вкусу. Всё перебить вилкой или венчиком до однородности.

7. Полученной смесью заливаем продукты в форме.

8. Посыпаем сверху тертым сыром и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 20 - 25.

Готовое блюдо подаем в теплом виде. Можно при подаче добавить зелени.

Приятного вам аппетита!

Готовьте с Душой и у вас всё получится!