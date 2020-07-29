Google настоятельно рекомендует удалить эти 19 приложений для Android-смартфонов

От Google и до Samsung, у всех обладателей Android-смартфонов есть риск установить приложение, которое может угрожать безопасности пользователя. Даже в случае, если приложение не украдет ваши личные данные, оно может навредить и усложнить ваше использование устройства другим образом.

Подробности

Исследователи из команды White Ops Satori Threat Intelligence and Research предупредили пользователей о 19 приложениях, которые могут «бомбардировать» ваш смартфон раздражающей рекламой. Команда исследователей рассказала, что большинство приложений, у которых в названии есть слово “Blur” (Размытие) — пытаются выдать себя за фоторедакторы, способные размыть некоторые участки ваших фото и часто являются мошенническими приложениями.

Приложения, полный список которых приведен ниже, убирают свои иконки после установки из рабочего стола, чтобы пользователям было сложнее их удалить. Подобные попытки приложения скрыть себя и усложнить процесс удаления — явный признак того, что его разработчики преследуют мошеннические цели.

Сразу после установки данные приложения начинают бомбардировать пользователя рекламой. Исследователи рассказали, что буквально через пару минут после того, как пользователь разблокирует свой смартфон, появляется рекламное предложение (не работает в том случае, если смартфон был разблокирован для ответа на входящий вызов). Также реклама появляется после закрытия или удаления любого приложения. Рекламный блок появляется даже тогда, когда пользователь подключает смартфон к зарядке или переключается с 4G LTE на Wi-Fi и обратно.

К счастью, данные приложения уже удалены из Google Play Store модераторами, но если у вас есть какое-то из них, настоятельно рекомендуем немедленно удалить их, поскольку они попросту используют ваше устройство для заработка денег, мешая вам адекватно им пользоваться.

Источник