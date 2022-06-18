В Индии протестующие громят вокзалы и сжигают поезда из-за изменения правил приема в армию

В Индии, в основном в северных регионах, три дня не утихают протесты против введения нового принципа набора в вооруженные силы страны

Группы молодых людей перекрывают дороги, громят вокзалы, поджигают железнодорожные составы. В городе Секундерабаде во время беспорядков один из протестующих погиб, более 15 пострадали, передает AP. За последние сутки они сожгли 12 железнодорожных составов на нескольких станциях. Протесты начались после того, как индийское правительство объявило о новых правилах приема на службу в армию. Теперь попасть в вооруженные силы станет гораздо сложнее, а для юношей из небогатых семей это одна из возможностей получить престижную профессию, широкий набор льгот и хорошую пенсию.

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РедакцияРБК