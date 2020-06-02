На этом салате вам захочется худеть и есть его каждый день: лёгкий, полезный и сытный 🥗
Я ела такой салат когда-то каждый день около недели(развелась с мужем, еда не лезла), кроме него мне ничего не хотелось. Похудела здорово, и ела вкусно!
Привет, друзья. Скорее сохраняйте себе это рецепт - он действительно классный! Сочетание вкусов - шикарное. Модный салатик без майонеза и очень полезный!
Лёгкий и вкусный, на нём можно здорово похудеть!
Приготовление
1 большой огурец(или 2 маленьких) нарезаем полукольцами.
Парочку авокадо тоже режем кусочками.
Отправляем всё это в салатник и добавляем баночку тунца. Если он цельный в банке - немного разминаем вилкой.
Нарезаем луковицу сладкого сорта полукольцами, пучок кинзы или петрушки, отправляем в салатник.
Поливаем содержимое салатника соком половины лимона, кладём соль, чёрный перец по вкусу.
Добавляем 2-3 ст. л. растительного масла (лучше не рафинированного любого любимого).
Остаётся всё только перемешать.
Сочетание продуктов - огонь! 🔥
Сочный тунец в сочетании с лимоном, авокадо, свежесть огурца, хрустящая сладость лучка и аромат зелени.
Вкусно, хоть и не дёшево...
Приятного аппетита!
А с чем консервированный тунец любите вы?