Москва – старинный город с богатой историей, поэтому нет ничего удивительного, что даже в центре столицы сохранились многовековые кладбища. Всего в Центральном административном округе есть четыре действующих, но закрытых для новых погребений кладбища: Ваганьковское, Калитниковское, Миусское и Новодевичье. Помимо этих четырех некрополей, в центре Москвы есть и другие места захоронения, юридически не считающиеся кладбищами: некрополь у Кремлевской стены, усыпальницы Архангельского и Успенского соборов, Новодевичьего монастыря.

Самые старые кладбища центра Москвы

Самым старым кладбищем центра Москвы можно назвать некрополь Успенского собора, хотя кладбищем он формально не является. С 1382 года в нем хоронили русских православных митрополитов и патриархов, а древнейшее захоронение датировано XII веком. Также нельзя не упомянуть братскую могилу москвичей, убитых в 1382 году воинами хана Тохтамыша. В 1898 году место их последнего пристанища нашли под Боровицким холмом во время строительства памятника императору Александру II.

Самые старые из центральных кладбищ Москвы не сохранились до наших дней. Известно, что в Средние века рядом с Кремлевской стеной находилось более десяти погостов разных церквей, крупнейшим из которых было кладбище при соборе Василия Блаженного. Предположительно москвичи хоронили своих близких у крепостных стен Кремля вплоть до XVII века.

Близкое соседство живых и мертвых нередко приводило к болезням и эпидемиям, причем не только в Москве, но и в других крупных европейских городах. Так, от вспышки чумы 1771 года погиб каждый четвертый житель Москвы. Это событие подвигло власти учредить одни из первых в мире общегородских кладбищ. В ходе этого проекта были учреждены новые и расширены старые кладбища на окраинах городах. После этого старые погосты в центре Москвы были разрушены, а останки умерших перенесли на новые места захоронения.

«Чумные» кладбища в центре Москвы

Всего в 1771 году было учреждено 20 городских некрополей, в числе которых было и три кладбища, ныне находящихся в черте Центрального административного округа: Ваганьковское, Калитниковское и Миусское. Когда-то они располагались на окраине города, но из-за непрекращающегося расширения столицы они уже много лет как находятся в городской черте.

Калитниковское кладбище

Хотя Калитниковское кладбище изначально было совсем небольшим, сейчас оно раскинулось на площадь в 19 гектаров. В XVIII-XIX веках на кладбище проходили погребения крестьян, мелких ремесленников и купцов, редких представителей интеллигенции. К середине XIX века, по мере того как границы Москвы расширялись, значение Калитниковского кладбища возрастало. В 1830 годах здесь была построена первая каменная церковь Иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, которую спустя 50 лет перестроил архитектор Верегин.

Миусское кладбище

Миусское кладбище – второе из чумных кладбищ, учрежденных в 1771 году. Оно было основано в Марьиной роще, когда та еще была окраиной Москвы и местом проживания столичной бедноты. После крестьянской реформы 1861 года на Миусском кладбище хоронили по большей части купцов, ремесленников и мещан, живших в соседних районах. В 1823 году местный купец Кожевников проспонсировал строительство при кладбище церкви Веры, Надежды, Любви и Софии.

Ваганьковское кладбище

Ваганьковское кладбище – крупнейшее и второе по известности кладбище центра Москвы. В отличие от Миусского и Калитниковского оно постоянно расширялось и перестраивалось, как например после эпидемии холеры 1830 года. На нем были похоронены жертвы Ходынской трагедии 1896 года, революционеры, убитые в 1905 году на Пресне, а в советские годы – жертвы репрессий и погибшие в 1941 году защитники Москвы. Хотя исторических захоронений на Ваганьковском кладбище осталось не так много, среди современных надгробий все еще можно встретить старинные памятники.

Новодевичье кладбище – объект культурного наследия в центре Москвы

Новодевичье кладбище в Центральном административном округе – это не самое крупное, но самое известное из столичных кладбищ. Хотя официально его открыли только в 1904 году, первые захоронения на погосте Новодевичьего женского монастыря датируются XVI веком. Изначально на Новодевичьем кладбище хоронили только монахинь, но уже в XIX веке появляются и захоронения «светских» лиц. Среди могил купцов и представителей интеллигенции того времени выделяется захоронение Дениса Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года.

Новодевичье кладбище не просто пережило «ликвидацию кладбищ» в годы советской власти, но даже получило особый статус. Оно использовалось для погребения «общественных лиц с особым положением»: представителей партийных элит, ученых, людей искусства и военачальников. Разрушенные в годы революции надгробия были восстановлены, кладбище неоднократно расширялось, на него перенесли останки давно умерших выдающихся людей, в том числе писателя Н. В. Гоголя. На сегодняшний день от исторического кладбища осталось не так много: подавляющее число могил относится к советской эпохе, а немногочисленные древние надгробия скрыты среди памятников нового времени.

На сегодняшний день Новодевичье кладбище включено в списки Объектов культурного наследия народов РФ и Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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