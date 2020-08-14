Что такое протез Акри Фри и кому он подойдет?

В рекламных буклетах протезы Акри Фри часто называют «протезами нового поколения», хотя это не совсем так. В самой их конструкции нет ничего нового, оригинальным является только материал. Попросили нашего стоматолога-ортопеда Дмитрия Олеговича Сапронова ответить на самые частые вопросы об Акри Фри.

Акри Фри — это вообще что?

Это разновидность термопластмассы, разработанная и запатентованная израильской компанией Perflex (Перфлекс). Наряду с другими видами пластмасс (например, акрилом, нейлоном) Акри Фри используют для изготовления пластиночных протезов.

Основу таких протезов составляет пластина (базис), по краям которой размещены зубы. От пластины отходят крючки, с помощью которых протез закрепляется на уцелевших зубах пациента. Либо, если зубов не осталось совсем, пластина удерживается во рту, «присасываясь» к нёбу и деснам. В любой момент пациент может самостоятельно снять протез и надеть его обратно.

Из материала Акри Фри изготавливаются базис и крючки протеза. Сами зубы могут быть выполнены из сверхпрочных пластмасс или из фарфора (в случае если пациент — аллергик).

В чем плюсы таких протезов?

В отличие от ставших «классическими» акриловых протезов, Акри Фри:

Не вызывают раздражения слизистой и аллергии. При работе с акрилом техники вынуждены использовать особое вещество — метилметакрилат, на который у многих пациентов возникает аллергия. Термопластмасса Акри Фри метилметакрилата не содержат — она биологически нейтральна и не оказывает токсического действия на организм.

Удобней ощущаются во рту. В сравнении с акриловыми, пластины из Акри Фри гораздо тоньше, поэтому занимают меньше места во рту и более комфортны в ношении. Кроме того, за счет особенностей своего изготовления (протезы Акри Фри формируются методом литья, а не прессования), они точнее прилегают к тканям протезного ложа. Такие протезы лучше удерживаются во рту и не натирают десны.

Более устойчивы к поломкам. Протез Акри Фри обладает умеренной гибкостью. Поэтому если пациент уронит его при чистке, он не сломается (как это часто происходит с акриловыми конструкциями). Но даже если с протезом что-то случится, его можно будет легко отремонтировать — делать новый не придется.

Более гигиеничны. В материале Акри Фри (в отличие от акрила) нет пор, куда могут забиваться частички пищи и микробы. Пациенты с такими протезами не страдают от неприятного запаха изо рта.

Более эстетичны. В акриловых протезах крепления изготавливаются из металла, поэтому могут быть заметны при улыбке. В протезах Акри Фри крючки пластмассовые, под цвет десны.

Не требуют обработки опорных зубов. Опорные зубы под акриловые протезы обычно покрываются коронками, чтобы защитить их от воздействия жестких металлических крючков. У Акри Фри крючки в меру эластичные и не травмируют эмаль опорных зубов, поэтому, если зубы здоровые, обрабатывать их не требуется.

А от нейлоновых протезов протезы Акри Фри отличаются тем, что они просто удобней в использовании. Нейлоновые протезы гораздо более эластичные и мягкие, из-за этого неравномерно распределяют жевательную нагрузку. Пациенты с ними часто жалуются на болевые ощущения при пережевывании пищи и попадание частичек пищи под протез. Акри Фри по степени жесткости занимают промежуточное положение между акриловыми и нейлоновыми протезами — они равномерно распределяют жевательную нагрузку, при этом не натирают слизистую. Жевать с ними не больно.

А минусы есть?

Есть. Во-первых, как любые съемные протезы Акри Фри требуют длительного привыкания (в течение 1-2 недель). Определенные неудобства у пациентов также может вызывать необходимость вынимать протез изо рта для очистки.

Еще один важный минус: жевательная нагрузка с протеза передается главным образом на десну, а не на опорные зубы. Кость под протезом не работает, поэтому постепенно истончается. Рельеф тканей во рту меняется, из-за этого протез приходится часто корректировать (или на языке стоматологов — перебазировать). Причем, в сравнении с акриловыми протезами, Акри Фри нуждаются в перебазировке чаще.

Какое количество зубов можно заменить протезом Акри Фри?

Любое — от одного до целого зубного ряда. Хотя чаще Акри Фри устанавливаются при отсутствии очень большого количества зубов и полностью беззубых челюстях. При отсутствии одного-нескольких зубов пациентам предлагают более комфортные варианты: мостовидные, бюгельные протезы или Квадротти.

Какие есть противопоказания?

Протезы Акри Фри не рекомендуются:

пациентам, у которые наблюдается выраженна убыль (атрофия) кости в области отсутствующих зубов,

при пародонтите,

при бруксизме (непроизвольном сжатии зубов) и повышенном тонусе жевательных мышц.

Сколько стоит изготовить протез?

Зависит от региона, клиники и количества отсутствующих зубов. К примеру, в Москве установка протеза Акри Фри на один зуб обойдется примерно в 11 тыс. рублей, а на полностью беззубую челюсть — в 47 тыс. рублей. В эту стоимость входят снятие слепков, все материалы и работа по изготовлению протеза.

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