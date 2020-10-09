Очередная «заморозка» сроков действия миграционных документов иностранцев

23 сентября 2020 г. Президентом РФ был подписан долгожданный Указ, позволяющий мигрантам работать без документов или с просроченными миграционными документами. Что нужно знать компаниям-работодателям и мигрантам о новых правилах работы в России?

Статья подготовлена специалистами компании «РосКо – Консалтинг и аудит» https://rosco.su/

Для того чтобы понять причину рождения Указа Президента РФ, вспомним хронологию событий. Весной 2020 года пандемия коронавируса, добравшаяся до России, заставила закрыть ее границы. Мы помним, как весной 2020 г. миллионы мигрантов, которые планировали вернуться на свою родину или наоборот, приехать в Россию на заработки, оказались заложниками принятых мер по борьбе с коронавирусом. Центры временного содержания иностранцев оказались переполненными: уехать домой они не могли из-за закрытых границ, а сроки пребывания в России уже истекли. Нарушение же сроков пребывания в России грозит мигрантам немалыми штрафами. И тогда Президентом России впервые были приняты беспрецедентные меры – продлен срок пребывания мигрантов в России до 15 июня 2020 г. Впоследствии этот срок был увеличен до 15 сентября 2020 г.

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А поскольку в ближайшее время открытие границ не предвидится, да еще Европу накрывает вторая волна коронавируса, иностранцам уже в третий раз «замораживают» сроки действия миграционных документов - до 15 декабря 2020 г.





Несмотря на запоздалое подписание Указа, а Президент подписал его только 23 сентября 2020 г., его действие имеет обратную силу - с 16 сентября 2020 г. (Указ Президента РФ от 23.09.2020 г. №580 «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 18.04.2020 г. №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»).

Таким образом, сроки действия миграционных документов временно приостановлены на период с 15 марта 2020 г. по 15 декабря 2020 г.

Конечно, последняя дата не является окончательной, ведь все зависит от эпидемиологической обстановки не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Но на сегодняшний день иностранцы и работодатели должны ориентироваться на эту дату.

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В ЧЕМ СУТЬ ПОСЛАБЛЕНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ?

Для того чтобы иностранец мог законно трудиться в России, визовый иностранец должен иметь разрешение на работу. А для граждан стран с безвизовым режимом требуется получение патента. Разрешение на работу выдают территориальные органы МВД через работодателя иностранца, за исключением высококвалифицированных специалистов. Такие иностранцы получают разрешение сами.

Но, как правило, все миграционные документы имеют срок жизни и когда-то он истекает. Даже получение такого долгожданного документа как «вид на жительство» (ВНЖ), который дает право спокойно жить и работать в России, требует от иностранца определенных действий. Для обладания, ставшего бессрочным ВНЖ с ноября 2019 года, от иностранца требуется: ежегодно уведомлять МВД по месту жительства, а по истечении пяти лет подать такое уведомление лично и делать это каждые 5 лет. Если в течении 2-х непрерывных календарных лет условие ежегодного уведомления будет проигнорировано, ВНЖ аннулируется. Также необходимо менять ВНЖ в 14, 20 и 45 лет, в случае смены ФИО или при порче этого документа. И если такие обстоятельства наступили в период с 15 марта по 15 декабря 2020 г., то иностранец может продолжать легально жить и работать в России, не озадачиваясь бумажной волокитой.

Такое же послабление, т.е. своего рода «заморозка», действует и в отношении сроков временного пребывания иностранцев, которые работают в России без разрешения на работу или патента. Не требуется и до 15 декабря 2020 г. переоформлять визу, миграционную карту, удостоверения беженца. Эти документы не нужно продлевать иностранцам, а работодателям – требовать их продления и не допускать иностранцев к работе.

Но это не освобождает иностранцев от необходимости продления патента на работу либо оформления нового патента в органах МВД. Напомним, что патенты и разрешения на работу иностранцам требуется переоформлять, начиная с 16 июня 2020 г., ведь на них продление срока до 15 декабря 2020 г. не действует.

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КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ?

Как мы выяснили, продлить миграционные документы можно спокойно после 15 декабря 2020 г.

Но надо понимать, что если срок действия документов истек до 15 марта 2020 г., то иностранцу и компании, принявшего на работу такого иностранца, будет грозить наказание. Например, у иностранца истек срок визы 27 февраля 2020 г. и в этом случае индульгенции не будет, потому что просрочка допущена до 15 марта 2020 г.



В то же время иностранцу или работодателю не возбраняется обратиться в территориальное отделение МВД и раньше, не дожидаясь последней даты, т.е. до 15 декабря 2020 г.

В этом случае разрешение на работу выдадут либо продлят независимо от цели приезда, указанной в визе иностранца. Например, в визе может значиться цель приезда - «Частная поездка». Аналогично и с патентом – придираться к цели визита иностранца в России не будут.

Теперь перейдем к подсчету сроков.

Например, срок визы у иностранца истек 28 сентября 2020 года. Как подсчитать предельный срок продления визы без штрафов?

Как мы уже отметили, без санкций могут спокойно работать иностранцы, срок действия миграционных документов которых истек в интервале с 15 марта 2020 г. по 15 декабря 2020 г. В календарных днях этот период равен 275 дням. Это означает, что к дате истечения сроков миграционных документов нужно прибавить эти 275 дней. Исходя из нашего примера, предельный срок отодвинется на конец июня 2021 года, а не на 15 декабря 2020 года.

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КАК КОМПАНИЯМ В ЭТОТ ПЕРИОД ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ-ИНОСТРАНЦЕВ?

Компании могут принимать иностранцев на работу с просроченными миграционными документами в «разрешенный» период либо без разрешительных документов. Но, как только наступит час икс, все документы должны быть оформлены. Иначе оштрафуют работника и работодателя.

А должен ли работодатель подавать уведомление о заключении либо расторжении трудового договора с иностранцем в этот период?

Работодатель или заказчик работ, услуг, обязаны по-прежнему уведомлять территориальный орган МВД о заключении либо прекращении с иностранцем трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, услуг, в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты заключения или прекращения договора. В этой части ничего не поменялось.

Принятый Указ Президента России также не изменяет перечень случаев, когда иностранца нельзя принять на работу (ст.14 Закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»).

Так, иностранцы по-прежнему не имеют права:

трудиться на муниципальной службе;

замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ;

быть членом экипажа военного корабля РФ или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата государственной авиации;

быть командиром экспериментального воздушного судна или другим членом экипажа экспериментального воздушного судна;

быть командиром гражданского воздушного судна;

работать на объектах и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ;

заниматься иной деятельностью и замещать иные должности по перечню, который утвержден постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 г. №755.

ВЫДВОРЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ И ВЫЕЗД ИЗ РОССИИ

Иностранцы могут покинуть Россию добровольно или в добровольно-принудительном порядке. В Указе прописано, что иностранцы могут выехать из России по просроченному паспорту, если срок действия его истек после 14 марта 2020 г. Такой выезд возможен без транзита через другие государства.

В «разрешенный» период не будут приниматься решения: об административном выдворении иностранцев за пределы РФ, о депортации, о нежелательности пребывания в стране, о лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, на временное проживание, ВНЖ, патентов, свидетельств Государственной программы.

Но если уже в отношении иностранца принято решение о выдворении, неразрешении въезда, нежелательности пребывания, то в период до 15 декабря 2020 г. иностранец может находиться на территории России.

Однако это правило не распространяется на случаи, если иностранец:

освободился из мест лишения свободы;

нарушил законодательство о государственной границе;

выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ;

финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;

В этой ситуации наличие семьи не является для иностранцев иммунитетом, поскольку как отмечают суды, наличие у мигрантов родственников на территории РФ не явилось в свое время фактором, сдерживающим его от совершения преступления (Определение Красноярского краевого суда от 14.01.2019 г. №33а-386/2019).

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РЕЗЮМЕ

Такие послабления в отношении деятельности иностранцев в России, прежде всего, обусловлены пандемией коронавируса. И надо понимать, что это временная мера.

Статья подготовлена специалистами компании «РосКо – Консалтинг и аудит» https://rosco.su/