Марш испанских коммунистов с советскими флагами и портретами Сталина и Ленина. Марш испанских коммунистов с советскими флагами и портретами Сталина и Ленина.

Основная суть социализма — это общественная собственность на средства производства и принцип: «От каждого по способностям, каждому по труду».

Миф о том, что социализм у.мер. Пример успешного современного социалистического общества. Апологетам капитализма на заметку.

Это является базисом, всё остальное надстройка. И по какому направлению будут строятся социалистические отношения и экономика зависит от общества и прежде всего от тех, кому общество доверило управление. К примеру в сталинской социалистической экономике функционировали тысячи артелей и кооперативов, Это были социалистические предприятия, поскольку собственность в них была коллективная.

Во всесоюзной экономической дискуссии 1951 года, Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин и их сторонники, отстаивали свободное развитие артельного движения, колхозного строя и право колхозников на приусадебное хозяйство. Их твёрдо поддержал Сталин в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» 1952 года, где прямо указал, что любое административное и силовое ущемление артелей недопустимо, а государство должно доказать, что предприятия госсобственности могут конкурировать и работать лучше, чем кооперативы, и только тогда артельщики добровольно перейдут в разряд госпредприятий.

Но у Хрущёва было иное мнение. Он не считал возможным существование двух секторов социалистической экономики: государственной и общественной-кооперативной, из которых вторая ему прямо не подчинялась. В итоге 14 апреля 1956 года ЦК КПСС и Совет министров СССР издали Постановление «О реорганизации промысловой кооперации», в соответствие с которым 3500 крупнейших кооперативных промышленных предприятий, с количеством работающих свыше 600 тыс. человек, были объявлены государственной собственностью. Вскоре вышел запрет на продажу кооппродукции в государственной торговой сети. В 1957 году вновь созданным республиканским Министерствам местной промышленности и бытового обслуживания, насильственно были переданы кооперативные швейные и сапожные мастерские, парикмахерские, фотоателье, прачечные, а также все гостиницы...

Это была уже совсем другая модель социалистической экономики, которая и вела к дефициту отдельных видов товаров. Однако многие уверены, что именно так и выглядит социализм. Именно по этой причине в нашей стране и утвердился миф, что только единоличный собственник предприятия способен более эффективно управлять предприятием. Однако данный миф разбивается примером корпорации кооперативов Мондрагон, где собственниками предприятий являются все рабочие —трудовая коллективная собственность там функционирует по принципу: "владеет тот, кто работает на данном предприятии".

В пятидесятых годах в Мондрагоне (Испания) усилиями Хосе Мария Арисмендиарриета Мадариага, «красного священника» (как некоторые его называли) и его учеников было основано несколько компаний по производству товаров широкого потребления. Эти фирмы были созданы по принципу кооперативов, в которых каждый участник, вне зависимости от должности, имел равное со всеми остальными право голоса и равное право на получение материальных благ по результатам труда.

Кооперативы являются собственностью их рабочих-собственников и власть основывается на принципе «один человек — один голос». Кооперативы являются собственностью их рабочих-собственников и власть основывается на принципе «один человек — один голос».

В течение нескольких последующих десятилетий к созданному священником конгломерату компаний и учебного заведения присоединилось множество других кооперативов. В результате на заложенной изначально гуманистской социалистической основе выросла огромная корпорация. В настоящее время она является седьмой по величине испанской компанией по выручке и ведущей бизнес-группой в стране басков. По состоянию на конец 2014 года в ней работало 74 117 человек в 257 компаниях и организациях по четырем направлениям деятельности: финансы, промышленность, розничная торговля и знания. К 2019 году уже было трудоустроено 81 507 человек. А недавно MONDRAGON был включен в список журнала Fortune «Change the World – 2020» («Меняя мир - 2020»), заняв одиннадцатую позицию по всему миру...

Кооперативы производят бытовые электроприборы (лидер в Испании), робототехнику, горные экскаваторы, дорогие автобусы и другую продукцию. Годовой оборот кооперативов Мондрагон в 2008 г. составил 16.8 млрд. евро (20 млрд. долларов). При этом 58.2% от общего оборота поступили от международных продаж. Федерация имеет 73 филиала в 16 странах, в том числе — в Китае (13), во Франции (9) и в Польше (8).

Примечательно, что в конце 50 годов испанское правительство отменило государственное медицинское страхование и пенсионное обеспечение для членов кооперативов, посчитав их предпринимателями и собственниками компаний. И тогда кооперативы Мондрагон, дабы обеспечить себе медицинское и пенсионное обеспечение, в 1966 году создадут еще один элемент общей структуры — свою страховую компанию LagunAro.

А столкнувшись с тем, что банки не готовы предоставлять им кредит, они решили организовать свой собственный. В 1959 году тремя производственными и одним потребительским кооперативом была создана Caja Laboural (Трудовая касса) - будущий корпоративный банк, первый элемент единой структуры Мондрагон. Все кооперативы заключают с Трудовой кассой договор об ассоциации. Они обязуются вкладывать определенный процент прибыли (в разные периоды от 13% до 20%) в Кассу ежегодно, держать в ней все свои средства и все операции проводить через нее, а также придерживаться общих экономических принципов. Взамен они получают кредиты под символические проценты.

Одним словом федерация взяла на себя все социальные и образовательные функции. Так, федерация строит дома для своих сотрудников, сама осуществляет пенсионное обеспечение своих работников, образование, медицинское обслуживание, работу детских садов и др. Об эффективности и конкурентоспособности этих кооперативов говорит тот факт, что за 44 года банкротство потерпели лишь три фирмы. Для сравнения: в США после первых 5-ти лет работы «выживают» лишь 20% фирм. Главной причиной высокой конкурентоспособности кооперативов Мондрагон является то, что производительность труда в ней на 15-25% выше, чем на частных предприятиях. Это определяется тем, что в связи с заинтересованностью всех работников в повышении эффективности производства и, соответственно — прибыли предприятия и своего дохода, на предприятиях федерации отмечаются высокая активность и инициативность работников.

Причём федерация не имеет себе равных в капиталистическом мире по показателю занятости. За 40 с лишним лет существования федерации в Испании произошло несколько экономических спадов, приводивших к резкому усилению безработицы, но в Мондрагоне ни разу не было выброса безработных, и непрерывно, лишь с разной скоростью, росло число рабочих мест.

Ну и наверное ещё два момента, которые стоило бы осветить — как распределяется заработная плата и прибыль. Обычно полученная прибыль распределяется следующим образом:

13 - 20% идет в общий резерв Трудовой кассы;

10% выделяется на финансирование социальных проектов в рамках Страны Басков в соответствии с испанским законодательством;

5 % выделяется на исследовательские и образовательные проекты;

15-40% каждый кооператив вносит в резервный фонд своего дивизиона или сектора.

Наконец, то, что остается, каждый кооператив делит на две части. Одна часть составляет «дивиденды» (дивиденды я взял в кавычки, поскольку кооперативы — это не акционерные общества, там нет акций.), выплачиваемые рабочим-членам по итогам года, другая часть добавляется к их индивидуальным счетам. А вот заработная плата в кооперативах построена на следующих принципах:

1) внутренняя солидарность, означающая сведение к минимуму различий между членами кооператива, основанных на разнице в доходах (высшая зарплата не может превышать низшую ставку неквалифицированного рабочего более, чем в 5-7 раза);

2) открытость условий оплаты, что означает свободу получения любым членом кооператива информации о любом окладе.

Возвращаясь к началу статьи, повторюсь. Основная суть социализма — это общественная собственность на средства производства и принцип: «От каждого по способностям, каждому по труду». Всё остальное зависит от общества, страны, внешних факторов и пр. Да и на каждой стадии строительства бывают свои ошибки, недочёты, поскольку социалистическое общество создавалось с нуля. Понятно, лишь одно, что в условиях социализма нельзя стать миллиардером, поскольку своим личным трудом невозможно создать материальных ценностей на такую сумму и за 200 лет непрерывной работы. А поэтому сторонникам капитализма и важно сохранить такие условия, чтобы иметь возможность жить за счёт чужого труда. Только этим я могу объяснить причину антагонизма к справедливому обществу...

P. S. И, кстати, о том, как построить справедливое общество, в статье: