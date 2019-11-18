Технология изготовления бетонных вазонов и цветочных горшков для дачи из подручных форм

В этой статье я показывал как можно без форм изготовить большой вазон для дачи или для ландшафтного дизайна участка загородного дома. В принципе, по этой технологии можно изготовить вазон любых размеров. Но есть более легкий способ изготовления небольших рельефных изделий методом отливки, используя формы, которые приобретаются в любом магазине посуды или в строительном магазине (в отделе для садоводства).

Приобретаем вот такую пластиковую форму для цветов. Они бывают со съемной нижней частью. Нужно приобрести именно такую.

Замешиваем раствор. Состав: 2 части песка и 1 часть цемента. Воды – в зависимости от влажности песка. Но что бы раствор получился не сильно жидким. Иначе бетон в изделии может потрескаться при наборе прочности (особенно в жару) и сам бетон будет не прочный.

Смазываем форму самым дешевым кремом для рук. Даже если у Вас есть смазка для опалубки – это не поможет. Масло (на основе чего сделана смазка для опалубки) не будет иметь адгезии с пластиком и будет просто стекать. Здесь для лучшего разделения бетона от формы подойдет именно крем для рук, или вазелин.

Заливаем раствор в нижнюю форму. Разравниваем. Это важно, т.к. на этой плоскости будет стоять наш вазон, это будет влиять на его устойчивость

Далее берем пластиковый горшок для цветов по-меньше. Такой, что бы входил внутрь первого, куда мы будем заливать бетон. Примерить можно в магазине перед покупкой. Также промазываем кремом для рук его внутреннюю часть и наливаем часть бетона в основную форму. Обворачиваем внутренний горшок стрейч-пленкой. Или можно надеть на него полиэтиленовый пакет. Помещаем внутрь наш пустотообразователь.

Добавляем раствора и укладываем внутрь пустого горшка камни – это что бы его не выдавливало. Центруем пустотообразователь, разравниваем края будущего вазона.

Через сутки можно аккуратно вынимать изделия. А еще через сутки на раствор установить вазон на отдельно отлитую подставку

Можно отливать по такой схеме вазоны в любые формы. Только не забывайте смазывать внутреннюю поверхности кремом. Чтобы не застаивалась вода в вазонах от чрезмерного полива – нужно просверлить отверстие.

Нет желания приобретать пластиковые горшки для цветов – есть другой способ. Небольшой вазон можно изготовить из 5 л пластиковой бутылки. Желательно из рельефной бутылки:

Разрезаем бутылку пополам. От верхней части отрезаем лишнее, что бы получилась воронка. В такой же пропорции 2 к 1 разводим раствор (бетон). Можно добавить пластификатор и сделать его по-гуще – бетон будет прочнее. Выкладываем в «воронку», которая будет подставкой для вазона. Смазывать формы здесь не нужно, т.к. формы в этом случае одноразовые.

Далее обворачиваем обычную 3 л стеклянную банку в стрейч-пленку (или тоже надеваем на нее полиэтиленовый пакет), накладываем бетон в форму, помещаем банку с налитой в нее водой. Иначе ее вытолкнет раствор. Центруем. Через сутки можно вынимать. Но есть вероятность, что стеклянная банка расколется при вынимании.

Я бы использовал 3 л пластиковую бутылку с водой. Воду выливаешь и бутылка вынимается. Я так заливал формы для блоков забора.

Но пластиковую бутылку (нижнюю ее часть) придется аккуратно разрезать. Ее рельефные части не позволят освободить изделие.

Далее нужно зафиксировать две половинки вазона. Это можно сделать через раствор. Но этот способ фиксации не надолго. Лучше аккуратно просверлить отверстие в верхней части, а в нижнюю, тоже в просверленное отверстие вставить мощный дюбель. И подложив шайбу зафиксировать эту конструкцию. Так же в соединение бетонных частей можно добавить раствор.

Готовый вид

Боле подробно весь процесс можно посмотреть в этом ролике:

Еще один способ как из подручных средств, песка и цемента изготовить красивые вазоны для дачи – это технология изготовления горшков из ткани и бетона:

Делается все тоже просто. Берем мешковину или ткань с крупной нитью, циновку. Разводим бетон (2 к 1), обмазываем эту ткань с двух сторон и обтягиваем ею не нужную пластиковую форму, небольшое ведро. Обвязываем тоже промазанной в бетоне веревкой, отрезком каната. Получается интересного вида вазон.

Немного другой способ, где пластиковая форма, ведро вынимается:

Берем небольшие мешочки из мешковины, пропитываем их бетоном. Далее накладываем внутрь небольшое количество бетона и вставляем в мешочки пластиковый горшок для цветов, небольшое ведро, обвернутое стрейч-пленкой. Все зависит от размера мешка. Бетон должен облегать всю поверхность ведра, раздуть мешок. Обвязываем толстой веревкой, тоже пропитанной и обмазанной бетоном. Либо оставить ее без пропитывания. Но тогда она за несколько лет может разрушиться.

После набора прочности и вынимания ведер – получаются каменные мешки как интересная инсталляция для цветов на даче.

Следующий вариант создания декоративный вазонов «каменная ткань» для дачи:

Берем горшок, ставим его верх дном на палку (но строго вертикально). И накрываем пропитанной в бетоне мешковиной или ажурной тканью. Накрываем полиэтиленом что бы бето не терял влагу. После набора прочности – горшок вынимаем (а можно и оставить). Изделие получается хрупкое, но красивое.

Процесс изготовления показан в этом ролике:

Как видно, эти советы или технологии как изготовить эксклюзивные и долговечные бетонные вазоны – просты. Ими может воспользоваться любая хозяйка. Развести бетон можно и сильной половине. А далее – дело за женским творчеством.

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Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки и как скриншоты из видеороликов

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