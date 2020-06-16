Приготовила быстрый овощной салат по-грузински. Это восторг! Все дело в заправке (делюсь рецептом)
Быстрый в приготовлении, сочный и ароматный салат с невероятно вкусной заправкой. Этот салат относится к Грузинской кухне, поэтому он полон ярких вкусов и ароматов. Овощи для приготовления можно брать любые по вкусу и делать разное сочетание. Я готовлю из помидоров, огурцов и сладкого перца. Ну и, конечно же, в Грузинской кухне никак не обойтись без чеснока и кинзы. Салат получается очень ароматным и вкусным.
Порции 5-6 Время приготовления 15 минут
Ингредиенты
- 5 шт. помидоры (сливовидные)
- 2 шт. огурцы (средние)
- 1 шт. перец (сладкий)
- 1 шт. репчатый лук (красный небольшой)
- 70 гр. грецкие орехи
- 3 зубчика чеснок
- 1 пучок кинза
- 2 ч.л. уксус (винный)
- по вкусу молотый перец
- по вкусу соль
Инструкции
1. Овощи для салата можно нарезать любым способом. Огурцы я взяла не очень большие в диаметре, поэтому нарезала их кружочками. Среднего размера помидоры разрезаем пополам и нарезаем половинки на не очень тонкие ломтики. Тонкую часть перца измельчаем колечками и более широкую часть соломкой. Все выкладываем в миску.
2. Красный лук нарезаем полукольцами, его можно заменить на обычный лук. Большой пучок кинзы нарезаем мелко (немного оставляем). Все добавляем в миску. Если не любите кинзу, то замените ее на петрушку.
3. Готовим заправку. Есть несколько способов. Первый способ: орехи, зубчики чеснока, черный перец отправляем в чашу блендера, вливаем уксус, воду (100 мл) и хорошо измельчаем. Второй способ: грецкие орехи перекладываем в плотный пакет и, постукивая скалкой, измельчаем. Чеснок натираем на мелкой терке или пропускаем через пресс и отправляем в орехи. Орехи еще можно измельчить в кофемолке. Немного их оставляем для украшения.
4. Добавляем молотый черный перец, вливаем уксус, воду (100 мл), хорошо перемешиваем и вкуснейшая заправка для салата готова.
5. Салат солим, выкладываем ореховую ароматную заправку в овощи.
6. Хорошо перемешиваем, посыпаем сверху остатками кинзы, грецких орехов и сразу подаем на стол. Салат получается очень ароматным, сочным с ореховым нотками. Он отлично подойдет к любым вторым блюдам и в качестве перекуса.
Приятного аппетита!!!
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