Таким способом куриная грудка всегда получается сочной и вкусной

По такому методу филе куриной грудки можно готовить с грибами, кабачками, репчатым луком, шпинатом, черносливом, курагой, персиками или ананасом, вместо твердого сыра можно добавлять творожный или плавленый сыр, сулугуни или моцареллу. Куриное филе с любой начинкой получится сочное, ароматное и очень вкусное. Сегодня готовлю филе с твердым сыром и помидором. Чтобы максимально сохранить сочность грудки, готовлю ее в духовке в пекарской бумаге, которую можно заменить и на фольгу. Блюдо выглядит красиво и оригинально.

Порции 2

Время подготовки 5 минут Время приготовления 35 минут

Ингредиенты

500 гр. курица (филе грудки 2 шт.)

1 шт. помидор

80 гр. сыр (твердый)

2 ч.л. растительное масло

1 ч.л. паприка (сладкая молотая)

2 щепотки орегано (сушеный)

2 щепотки молотый перец (черный)

по вкусу соль

Инструкции

1. Филе можно брать готовое, купленное в магазине, или вырезать из целой грудки. Промываем его, срезаем все части, которые не понравились (жир, кровяные жилки и т.п.).

2. Посыпаем его со всех сторон солью, молотым перцем, паприкой, поливаем маслом и натираем. Специи можно использовать разные по вкусу.

3. Помидор и сыр нарезаем ломтиками.

4. От рулона пекарской бумаги отрываем 2 больших куска. Подготовленное филе размещаем на середине бумаги и делаем 4 глубоких разреза.

5. Ломтики сыра и помидора разрезаем на 2-3 части и вставляем в разрезы по 1-2 шт. Они будут выступать над филе. При запекании сыр расплавится, а помидоры станут мягкими, и все сравняется.

6. Края бумаги подгибаем, приближаем бумагу к филе, концы ее закручиваем. Получается красивая лодочка.

7. По такому принципу готовим второе филе, размещаем лодочки в форме и отправляем в духовку при 200 градусах на 30-35 минут.

8. Как только сыр расплавится и зарумянится, а помидор станет мягким, лодочки с филе вынимаем. Посыпаем филе сверху сушеным орегано. Почему советую использовать орегано. От горячего филе сушеная трава начинает раскрываться, появляется потрясающий аромат и вкус.

9. Куриное филе в пекарской бумаге выкладываем на тарелки (бумагу можно оставить) и сразу подаем на стол. Такое филе можно подать и с гарниром или просто с овощным салатом и хрустящим хлебом. Блюдо при запекании в бумаге становится очень сочное, ароматное и невероятно вкусное.

Приятного аппетита!!!

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