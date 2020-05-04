Вкусный и сытный салат из куриной печени без майонеза

Чтобы приготовить вкусный и сытный салат из куриной печени, не обязательно в качестве заправки использовать майонез. Отличной альтернативой ему будет соевый соус и растительное масло. Сытным салат получается за счет жареной печени, сочным за счет помидор и репчатого лука, а невероятно ароматным за счет чеснока и укропа. Все ингредиенты в этом салате отлично сочетаются между собой. В итоге получается быстрый и потрясающе вкусный салат, который можно подать и на праздничный стол.

Порции 5-6

Время подготовки 5 минут Время приготовления 20 минут

Ингредиенты

300 гр. печень (куриная)

2 шт. помидор (большие)

1/2 шт. репчатый лук (средний)

4 зубчика чеснок

1 пучок укроп

2 ст.л. соевый соус

4 ст.л. растительное масло

по вкусу молотый перец (черный)

по вкусу соль

Инструкции

1. Куриную печень проверяем на наличие желчного пузыря (если есть, удаляем) и хорошо промываем.

2. Подготовленную печень разрезаем на средние кусочки, выкладываем в масло в сковороду, посыпаем солью и черным перцем.

3. Перемешиваем печень и готовим на выше средней температуре 7-8 минут. Кусочки печени небольшие, поэтому этого времени будет достаточно, чтобы печень полностью приготовилась и осталась мягкой. Периодически ее помешиваем.

4. Готовые кусочки печени сразу перекладываем в миску. Стараемся, чтобы масло максимально осталось в сковороде. Оставляем, пока подготавливаем помидоры.

5. Каждый помидор разрезаем вдоль на 2 половинки и чайной ложкой удаляем семена. Это нужно для того, чтобы помидоры как можно меньше выделили сок. Салат с помидорами без семян можно будет подать и на праздничный стол, в нем не будет долго образовываться жидкость.

6. Подготовленные помидоры нарезаем средними ломтиками и отправляем в миску к печени.

7. Лук нарезаем тонкими перьями (как у меня) или полукольцами, чеснок пропускаем через пресс и добавляем все в миску.

8. Укроп мелко нарезаем, выкладываем в миску. Вливаем соевый соус.

9. Хорошо перемешиваем, пробуем на соль и салат готов. Пахнет он очень вкусно.

10. Готовый вкуснейший салат из печени с помидорами и соевым соусом перекладываем в салатник и сразу подаем на стол. Печень в нем очень нежная, помидоры сочные, чеснок с соевым соусом дают прекрасный вкус.

Приятного аппетита!!!

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