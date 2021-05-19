Деградация поколений. Куда подевалась логика?

Не стану утверждать, что система образования в СССР была лучшей в мире, но современную она однозначно превосходит.

Если в 1990 году уровень образования СССР был на 3 месте в мире, то к 2017 году Российская Федерация пребывала на 34.

С экранов телевизора нам говорят о том, как прекрасно ребята освоили и сдают ЕГЭ. О случаях суицидов, причиной которым послужил негативный балл по этому злосчастному экзамену, говорить не принято. Экзамен ввели в 2009 году. Казалось, за 12 лет можно адаптироваться к новой форме, но нет. Срасти вокруг экзамена накалены до сих пор. В 2019 году девочка умерла прямо во время ЕГЭ по математике.

Кажется, у нашей системы образования проблемы. Экзамен ввели, а подготовить к нему не могут.

Историк, кандидат биологических Фёдор Лисицын убеждён, что одна из главных причин — изъятие из школьной программы предмета «Логика».

В средней школе логику преподавали по учебнику С. Н. Виноградова и А. Ф. Кузьмина. По ссылке можно купить печатную или бесплатно скачать электронную версию книги. Обзор учебника можно посмотреть на ютубе.

Предмет учил анализировать, мыслить системно, делать выводы. Вот пример определений:

Изучая логику, ученик обретал инструмент для изучения чего угодно

Он становился обладателем полного инструментария методов Шерлока Холмса, которые позволяли ему интеллектуально препарировать и изучать любую дисциплину.

Вот задание по логике из советского издания. Попробуйте справиться с ним самостоятельно или предложите решить своему ребёнку. Внимательно рассмотрите картинку.

Проанализируйте происходящее и постарайтесь ответить на вопросы:

1. События в квартире происходят летом/осенью/весной/зимой? Почему?

2. Судя по картинке, в каком месяце происходят события?

3. Мальчик учится или у него каникулы?

4. По вашему мнению, есть ли в квартире водопровод?

5. Живёт ли в квартире кто-то, кроме сына и отца?

6. Кем работает отец?

Напишите ответы в комментариях, прежде чем заглянуть в ответы, они будут в конце статьи.

В 90-е годы следы логики можно было проследить в учебниках по математике и основах анализа в алгебре. Позже совсем исчезла со страниц учебников.

Логика была вписана в контекст технического развития. Идея о научных достижениях и великих делах была вдохновением для советского народа.

«Наука и жизнь» — не только название журнала, выписывать который было модно. Наука действительно была важной частью жизни людей.

Теперь в школьной программе находят место для других обязательных предметов. Сегодняшние скрепы для сплочения населения куют из христианской религии. Вместо школ и вузов множат церкви и храмы.

Стоит ли, в таком случае, ждать обилия Нобелевских премий от поколения, которому дедукцию и индукцию заменили основы православной культуры?

Ответы на задачу:

1. Справа на картине изображена печка. На ней открыт круглый отдушник. Это говорит о том, что её натопили. На мальчике надеты валенки. Вывод: на улице зима.

2. Слева на картинке можно увидеть календарь. На нём открыт последний лист. Вывод: декабрь.

3. Обратим внимание на числа. Зачёркнута только первая неделя. До зимних каникул ещё есть время. Вывод: Мальчик посещает школу.

4. В центре рисунка мы видим мальчика, который моет руки с помощью механического рукомойника. Вывод: водопровод отсутствует.

5. Справа на кресле мы видим рассаженных кукол. Вывод: ещё одна жительница квартиры — младшая сестра мальчика.

6. Слева на картинке мы видим отца, на его столе лежит врачебный молоточек, на шее фонендоскоп. Вывод: мужчина — доктор.

Опубликовано ЦСО "Хочу Учиться" школьная аттестация онлайн

Автор: Римма Райхман, мама ребёнка на СО

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