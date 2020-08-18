В магнитном поле Земли есть «провал» до её поверхности

Учёные активно отслеживают гигантскую аномалию, «провал», в магнитном поле Земли, простирающуюся между Южной Америкой и Юго-Западом Африки, которая была обнаружена в результате наблюдений с корабля NASA «Джемини-4» ещё в 1965 году. По большому счёту южно-атлантическая аномалия (ЮАА) не влияет на жизнь на Земле, но очень даже влияет на орбитальные аппараты и МКС, которые проходят непосредственно сквозь неё. Даже телескоп им. Хаббла не способен проводить наблюдения из-за высокой радиации, проходя через ЮАА.

Южно-атлантическая [магнитная] аномалия. Credit by Division of Geomagnetism, DTU Space.

Внутри аномалии есть риск повреждения аппаратуры высокоэнергетическими протонами, из-за чего на большинстве аппаратов отключают часть систем при прохождении ЮАА. Но что изучение этой аномалии означает для науки? Во-первых, это даст углублённое понимание строения Земли. На сегодня известно, что магнитное поле является следствием синтеза нескольких источников тока, первичным из которых является бурлящий океан расплавленного железа во внешнем ядре планеты. Огромное скопление плотных горных пород, называемое «Африканская область с низкой скоростью сдвига», возможно, нарушает генерацию магнитного поля, что, вкупе со смещением магнитных полюсов, привело к образованию ЮАА. Кстати, областей с низкой скоростью сдвига на Земле две, но аномалия магнитного поля только одна. Но это далеко не всё.

Анимация областей с низкой скоростью сдвига на основании данных сейсмической томографии.

Например, одно исследование , проведённое в 2016 году, показало, что ЮАА медленно дрейфует в северо-западном направлении. Это не просто движение. ЮАА находится в процессе разделения на две составляющие , которые уже сейчас называют Бразильская и Кейптаунская магнитные аномалии. Последнее исследование, опубликованное пару недель назад, показало, что, вероятнее всего, это периодически возникающее явление, которое уже оказало существенное влияние на планету около 10-ти миллионов лет назад . Если это подтвердится, то, по словам авторов работы, ЮАА перестанет считаться предшественником скорой смены магнитных полюсов. Довольно часто можно встретить публикации, в которых аномалию связывают с этим событием. Вопросов относительно ЮАА ещё слишком много, но не может не радовать, что крупнейшие космические агентства и лучшие специалисты следят за ней, используя лучшие инструменты из доступных.