Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция
Получение бесплатного хостинг провайдера через хостинг-провайдераСегодня получить бесплатный SSL сертификат для сайта достаточно простая задача, позволяющая быстро и без лишних затрат перейти на безопасный протокол HTTPS.
- Самостоятельное получение бесплатного SSL-сертификата;
- Установка сертификата на хостинг;
- Получение через хостинг-провайдера.
Самостоятельное получение бесплатного SSL-сертификата для сайта
Для того, чтобы получить бесплатный SSL-сертификат и перейти на https потребуется посетить сайт https://www.sslforfree.com/, где в первую очередь рекомендуется зарегистрироваться, кликнув на «Login».
Теперь вписываем адрес сайта (Важно! Если выдается сертификат для поддомена, то необходимо ввести его адрес, например, poddomen.site.ru) и нажимаем на «Create Free SSL Certificate».
В появившемся окне «ZeroSSL» выбираем «New Certificate».
Вводим домен, например, «seopulses.ru».
Выбираем 90 дней.
Важно! Бесплатно можно получить только на 90 дней!
Оставляем все без изменений и переходим на следующий шаг через кнопку «Next Step».
Теперь нам предлагается 3 способа подтверждения:
- Через почту;
- DNS;
- Загрузку HTTP файла.
О каждом из этих способов указано ниже.
Подтверждение по почте
В этом случае система предложит написать на одну из почт:
- admin@
- administrator@
- hostmaster@
- postmaster@
- webmaster@
В этом случае будет отправлено письмо с кодом на указанный электронный адрес, через которое можно будет подтвердить информацию.
В этом случае лучше всего:
- Подключиться доменную почту на сервере;
- Подключиться к Яндекс.Коннекту (есть бесплатный тариф);
- Mail.ru для бизнеса (есть бесплатный тариф);
- GSuite (От 5,4$ за пользователя).
Если указанной почты нет среди аккаунтов, то следует ее создать, например, в интерфейсе Яндекс.Коннекта это выглядит так:
Отправляем письмо для проверки.
В системе видно, что сообщение отправлено.
Далее приходит письмо на почту, где нужно скопировать проверочный код и перейти на страницу верификации.
На проверочной странице вводим ключи и нажимаем на «Next».
Закрываем страницу.
В ZeroSSL обновляем статус заявки.
Видим, что все прошло успешно и кликаем на «Install Certificate».
Скачиваем бесплатный SSL-сертификат через кнопку «Download Certificate (.zip).
При необходимости можно сказать в разных форматах, например, для:
- Apache;
- AWS;
- cPanel
- NGINX;
- Ubuntu;
- И многих других.
Далее переходим к установке его на сервер.
Важно! Одни аккаунт может иметь до трех доменов с сертификатами бесплатно.
Подтверждение бесплатного SSL-сертификата через DNS
На этапе выбора подтверждения кликаем на «DNS», где получаем нужные данные для ввода.
На следующем шаге видим, что система мониторит записи для подтверждения.
Переходим к хостинг-провайдеру (или другой интерфейс, куда через NS был делегирован домен) и переходим к редактированию DNS.
Добавляем новую TXT-запись.
Вводим выданные нам значения.
Важно! Name содержит запись для поддомена (111.site.ru), следует вводить только указанный только до домена код.
Важно! Во многих системах интерфейс может быть различных, например, на примере в Timeweb не требуется ввод TTL, поэтому это опускаем.
Все готово, можно переходить к его установке.
Подтверждение бесплатного SSL через HTTP-файл
Выбираем пункт для подтверждения «HTTP File Upload» и скачиваем файл.
Система начинаем проверку.
Далее переходим в панель управления сервером или FTP-аккаунт, где в корневой папке сайта (как правило, public_html) создаем папку «.well-known».
В ней аналогично создаем еще одну папку «pki-validation».
Загружаем файл, скачанный в самом начале инструкции.
Все готово подтверждаем информацию (аналогично почте) и получаем сертификат.
Установка бесплатного сертификата на хостинг
Установка SSL-сертификата на сервер
В первую очередь распаковываем архив с сертификатом и видим, что он состоит из:
- certificate.crt (сертификат);
- private.key (приватный ключ);
- ca_bundle.crt (промежуточный сертификат).
Данный пункт необходим тем, кто не смог получить его у хостера и приобрел его не у своего провайдера. Для этого посещаем раздел «SSL», где выбираем пункт «Установить».
Вводим в соответствующие поля свой файл и завершаем установку.
Важно! Если не имеется навыка работы с интерфейсом хостинг компании (у некоторых провайдеров отсутствует возможность загружать сертификат самостоятельно в интерфейсе) рекомендуется загрузить архив с сертификатом на сервер и написать в поддержку с просьбой об установке.
Важно! Срок действия сертификата 3 месяца, после чего его потребуется обновиться, выполнив инструкцию еще раз.
Важно! Если сертификат выдается на поддомен, то потребуется подтвердить лишь основной домен (соответственно загрузить лишь 1 файл или установить 1 TXT-запись).
Через ISPmanager
Следует посетить раздел «WWW»-«SSL-сертификаты», после чего кликнуть на «Создать».
Выбираем пункт «Существующий».
Ставим данные из файлов в нужные поля и даем имя сертификату.
Важно! Если не получается воспользоваться ни первым ни вторым способом или данного раздела (SSL) нет в административной панели (как, например, в SprintHost), то Вы можете загрузить сертификаты на свой сервер и создать тикет хостинг-провайдеру для установки.
Получение бесплатного SSL-сертификата провайдера через хостинг-провайдера
Если хостинг-провайдер предоставляет бесплатный SSL-сертификат, то можно воспользоваться им. Так его предоставляют:
- Reg.ru;
- Timeweb;
- SprintHost;
- SpaceWeb;
- Beget;
- Многие другие.
Например, в случае с Timeweb достаточно посетить административную панель после чего перейти во вкладку «SSL-сертификаты» и нажимаем на «Заказать».
Теперь выбираем «Let’s Encrypt» (бесплатный) и домен, которому он будет применен.
Важно! Для того, чтобы воспользоваться данным методом необходимо делегировать сайт под управление компании хостинга при помощи А-записи.
Источник: https://seopulses.ru/kak-poluchit-besplatniy-ssl-sertifikat/