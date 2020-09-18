Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Получение бесплатного хостинг провайдера через хостинг-провайдераСегодня получить бесплатный SSL сертификат для сайта достаточно простая задача, позволяющая быстро и без лишних затрат перейти на безопасный протокол HTTPS.

Самостоятельное получение бесплатного SSL-сертификата для сайта

Для того, чтобы получить бесплатный SSL-сертификат и перейти на https потребуется посетить сайт https://www.sslforfree.com/, где в первую очередь рекомендуется зарегистрироваться, кликнув на «Login».

Теперь вписываем адрес сайта (Важно! Если выдается сертификат для поддомена, то необходимо ввести его адрес, например, poddomen.site.ru) и нажимаем на «Create Free SSL Certificate».

В появившемся окне «ZeroSSL» выбираем «New Certificate».

Вводим домен, например, «seopulses.ru».

Выбираем 90 дней.

Важно! Бесплатно можно получить только на 90 дней!

Оставляем все без изменений и переходим на следующий шаг через кнопку «Next Step».

Теперь нам предлагается 3 способа подтверждения:

Через почту;

DNS;

Загрузку HTTP файла.

О каждом из этих способов указано ниже.

Подтверждение по почте

В этом случае система предложит написать на одну из почт:

admin@

administrator@

hostmaster@

postmaster@

webmaster@

В этом случае будет отправлено письмо с кодом на указанный электронный адрес, через которое можно будет подтвердить информацию.

В этом случае лучше всего:

Если указанной почты нет среди аккаунтов, то следует ее создать, например, в интерфейсе Яндекс.Коннекта это выглядит так:

Отправляем письмо для проверки.

В системе видно, что сообщение отправлено.

Далее приходит письмо на почту, где нужно скопировать проверочный код и перейти на страницу верификации.

На проверочной странице вводим ключи и нажимаем на «Next».

Закрываем страницу.

В ZeroSSL обновляем статус заявки.

Видим, что все прошло успешно и кликаем на «Install Certificate».

Скачиваем бесплатный SSL-сертификат через кнопку «Download Certificate (.zip).

При необходимости можно сказать в разных форматах, например, для:

Apache;

AWS;

cPanel

NGINX;

Ubuntu;

И многих других.

Далее переходим к установке его на сервер.

Важно! Одни аккаунт может иметь до трех доменов с сертификатами бесплатно.

Подтверждение бесплатного SSL-сертификата через DNS

На этапе выбора подтверждения кликаем на «DNS», где получаем нужные данные для ввода.

На следующем шаге видим, что система мониторит записи для подтверждения.

Переходим к хостинг-провайдеру (или другой интерфейс, куда через NS был делегирован домен) и переходим к редактированию DNS.

Добавляем новую TXT-запись.

Вводим выданные нам значения.

Важно! Name содержит запись для поддомена (111.site.ru), следует вводить только указанный только до домена код.

Важно! Во многих системах интерфейс может быть различных, например, на примере в Timeweb не требуется ввод TTL, поэтому это опускаем.

Все готово, можно переходить к его установке.

Подтверждение бесплатного SSL через HTTP-файл

Выбираем пункт для подтверждения «HTTP File Upload» и скачиваем файл.

Система начинаем проверку.

Далее переходим в панель управления сервером или FTP-аккаунт, где в корневой папке сайта (как правило, public_html) создаем папку «.well-known».

В ней аналогично создаем еще одну папку «pki-validation».

Загружаем файл, скачанный в самом начале инструкции.

Все готово подтверждаем информацию (аналогично почте) и получаем сертификат.

Установка бесплатного сертификата на хостинг

Установка SSL-сертификата на сервер

В первую очередь распаковываем архив с сертификатом и видим, что он состоит из:

certificate.crt (сертификат);

private.key (приватный ключ);

ca_bundle.crt (промежуточный сертификат).

Данный пункт необходим тем, кто не смог получить его у хостера и приобрел его не у своего провайдера. Для этого посещаем раздел «SSL», где выбираем пункт «Установить».

Вводим в соответствующие поля свой файл и завершаем установку.

Важно! Если не имеется навыка работы с интерфейсом хостинг компании (у некоторых провайдеров отсутствует возможность загружать сертификат самостоятельно в интерфейсе) рекомендуется загрузить архив с сертификатом на сервер и написать в поддержку с просьбой об установке.

Важно! Срок действия сертификата 3 месяца, после чего его потребуется обновиться, выполнив инструкцию еще раз.

Важно! Если сертификат выдается на поддомен, то потребуется подтвердить лишь основной домен (соответственно загрузить лишь 1 файл или установить 1 TXT-запись).

Через ISPmanager

Следует посетить раздел «WWW»-«SSL-сертификаты», после чего кликнуть на «Создать».

Выбираем пункт «Существующий».

Ставим данные из файлов в нужные поля и даем имя сертификату.

Важно! Если не получается воспользоваться ни первым ни вторым способом или данного раздела (SSL) нет в административной панели (как, например, в SprintHost), то Вы можете загрузить сертификаты на свой сервер и создать тикет хостинг-провайдеру для установки.

Получение бесплатного SSL-сертификата провайдера через хостинг-провайдера

Если хостинг-провайдер предоставляет бесплатный SSL-сертификат, то можно воспользоваться им. Так его предоставляют:

Reg.ru;

Timeweb;

SprintHost;

SpaceWeb;

Beget;

Многие другие.

Например, в случае с Timeweb достаточно посетить административную панель после чего перейти во вкладку «SSL-сертификаты» и нажимаем на «Заказать».

Теперь выбираем «Let’s Encrypt» (бесплатный) и домен, которому он будет применен.

Важно! Для того, чтобы воспользоваться данным методом необходимо делегировать сайт под управление компании хостинга при помощи А-записи.

Источник: https://seopulses.ru/kak-poluchit-besplatniy-ssl-sertifikat/