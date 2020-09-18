Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

30 August 2019

Получение бесплатного хостинг провайдера через хостинг-провайдераСегодня получить бесплатный SSL сертификат для сайта достаточно простая задача, позволяющая быстро и без лишних затрат перейти на безопасный протокол HTTPS.

Самостоятельное получение бесплатного SSL-сертификата для сайта

Для того, чтобы получить бесплатный SSL-сертификат и перейти на https потребуется посетить сайт https://www.sslforfree.com/, где в первую очередь рекомендуется зарегистрироваться, кликнув на «Login».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Теперь вписываем адрес сайта (Важно! Если выдается сертификат для поддомена, то необходимо ввести его адрес, например, poddomen.site.ru) и нажимаем на «Create Free SSL Certificate».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

В появившемся окне «ZeroSSL» выбираем «New Certificate».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Вводим домен, например, «seopulses.ru».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Выбираем 90 дней.

Важно! Бесплатно можно получить только на 90 дней!

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Оставляем все без изменений и переходим на следующий шаг через кнопку «Next Step».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Теперь нам предлагается 3 способа подтверждения:

  • Через почту;
  • DNS;
  • Загрузку HTTP файла.

О каждом из этих способов указано ниже.

Подтверждение по почте

В этом случае система предложит написать на одну из почт:

  • admin@
  • administrator@
  • hostmaster@
  • postmaster@
  • webmaster@

В этом случае будет отправлено письмо с кодом на указанный электронный адрес, через которое можно будет подтвердить информацию.

В этом случае лучше всего:

Если указанной почты нет среди аккаунтов, то следует ее создать, например, в интерфейсе Яндекс.Коннекта это выглядит так:

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Отправляем письмо для проверки.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

В системе видно, что сообщение отправлено.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Далее приходит письмо на почту, где нужно скопировать проверочный код и перейти на страницу верификации.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

На проверочной странице вводим ключи и нажимаем на «Next».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Закрываем страницу.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

В ZeroSSL обновляем статус заявки.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Видим, что все прошло успешно и кликаем на «Install Certificate».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Скачиваем бесплатный SSL-сертификат через кнопку «Download Certificate (.zip).

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

При необходимости можно сказать в разных форматах, например, для:

  • Apache;
  • AWS;
  • cPanel
  • NGINX;
  • Ubuntu;
  • И многих других.
Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Далее переходим к установке его на сервер.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Важно! Одни аккаунт может иметь до трех доменов с сертификатами бесплатно.

Подтверждение бесплатного SSL-сертификата через DNS

На этапе выбора подтверждения кликаем на «DNS», где получаем нужные данные для ввода.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

На следующем шаге видим, что система мониторит записи для подтверждения.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Переходим к хостинг-провайдеру (или другой интерфейс, куда через NS был делегирован домен) и переходим к редактированию DNS.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Добавляем новую TXT-запись.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Вводим выданные нам значения.

Важно! Name содержит запись для поддомена (111.site.ru), следует вводить только указанный только до домена код.

Важно! Во многих системах интерфейс может быть различных, например, на примере в Timeweb не требуется ввод TTL, поэтому это опускаем.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Все готово, можно переходить к его установке.

Подтверждение бесплатного SSL через HTTP-файл

Выбираем пункт для подтверждения «HTTP File Upload» и скачиваем файл.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Система начинаем проверку.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Далее переходим в панель управления сервером или FTP-аккаунт, где в корневой папке сайта (как правило, public_html) создаем папку «.well-known».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция
Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

В ней аналогично создаем еще одну папку «pki-validation».

Загружаем файл, скачанный в самом начале инструкции.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Все готово подтверждаем информацию (аналогично почте) и получаем сертификат.

Установка бесплатного сертификата на хостинг

Установка SSL-сертификата на сервер

В первую очередь распаковываем архив с сертификатом и видим, что он состоит из:

  • certificate.crt (сертификат);
  • private.key (приватный ключ);
  • ca_bundle.crt (промежуточный сертификат).
Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Данный пункт необходим тем, кто не смог получить его у хостера и приобрел его не у своего провайдера. Для этого посещаем раздел «SSL», где выбираем пункт «Установить».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Вводим в соответствующие поля свой файл и завершаем установку.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Важно! Если не имеется навыка работы с интерфейсом хостинг компании (у некоторых провайдеров отсутствует возможность загружать сертификат самостоятельно в интерфейсе) рекомендуется загрузить архив с сертификатом на сервер и написать в поддержку с просьбой об установке.

Важно! Срок действия сертификата 3 месяца, после чего его потребуется обновиться, выполнив инструкцию еще раз.

Важно! Если сертификат выдается на поддомен, то потребуется подтвердить лишь основной домен (соответственно загрузить лишь 1 файл или установить 1 TXT-запись).

Через ISPmanager

Следует посетить раздел «WWW»-«SSL-сертификаты», после чего кликнуть на «Создать».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Выбираем пункт «Существующий».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Ставим данные из файлов в нужные поля и даем имя сертификату.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Важно! Если не получается воспользоваться ни первым ни вторым способом или данного раздела (SSL) нет в административной панели (как, например, в SprintHost), то Вы можете загрузить сертификаты на свой сервер и создать тикет хостинг-провайдеру для установки.

Получение бесплатного SSL-сертификата провайдера через хостинг-провайдера

Если хостинг-провайдер предоставляет бесплатный SSL-сертификат, то можно воспользоваться им. Так его предоставляют:

  • Reg.ru;
  • Timeweb;
  • SprintHost;
  • SpaceWeb;
  • Beget;
  • Многие другие.

Например, в случае с Timeweb достаточно посетить административную панель после чего перейти во вкладку «SSL-сертификаты» и нажимаем на «Заказать».

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Теперь выбираем «Let’s Encrypt» (бесплатный) и домен, которому он будет применен.

Как получить бесплатный SSL-сертификат: пошаговая инструкция

Важно! Для того, чтобы воспользоваться данным методом необходимо делегировать сайт под управление компании хостинга при помощи А-записи.

Источник: https://seopulses.ru/kak-poluchit-besplatniy-ssl-sertifikat/