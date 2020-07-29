Эта настройка сканирует наш смартфон постоянно

Приветствую вас всех на своем канале! Почти у каждого на телефоне установлен Play Market, от компании Google и в этой статье я вам хочу рассказать об одной настройке которую желательно отключить в своём смартфоне. Отключив эту настройку мы отключаем разные фоновые процессы на телефоне которые постоянно его сканируют, постоянно ведут статистику трафика и так далее. Начнём!

Мы с вами заходим в Play Market и нажимаем на три горизонтальные строчки в левом верхнем углу ⇒ выбираем пункт Play защита, здесь видим, что у нас периодически идёт проверка с помощью Play защиты. Постоянно по умолчанию у нас этот пункт включен. Если мы нажмём с вами шестеренку в правом верхнем углу, то попадем в эту настройку и видим, что у нас будет по умолчанию стоять сканирование приложений и помогать улучшать защиту. Отключаем оба ползунка, то есть не будем помогать улучшать защиту и отправлять какие-то данные в Google. Второй пункт сканирования я также включаем. При отключении этого сканирования у вас точно так же, когда вы будете скачивать приложения из Play Market будет точно так же у вас проверяться. Проверку мы не отключили, просто отключили постоянное фоновое сканирование нашего смартфона.

Открываем Play Market Открываем Play Market Открываем Play Market Открываем Play Market

Play защиту можно включить вручную, допустим раз в месяц. Мы можем это сделать сами и не нужно, чтобы это круглосуточно эта функция работала и забирала ресурсы нашего смартфона отправляя что-то на сервер. На прошивке MIUI есть встроенный антивирус, который выполняет такие же функции.

Надеюсь эта статья была вам полезной.