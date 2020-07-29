Эта настройка сканирует наш смартфон постоянно
Приветствую вас всех на своем канале! Почти у каждого на телефоне установлен Play Market, от компании Google и в этой статье я вам хочу рассказать об одной настройке которую желательно отключить в своём смартфоне. Отключив эту настройку мы отключаем разные фоновые процессы на телефоне которые постоянно его сканируют, постоянно ведут статистику трафика и так далее. Начнём!
Мы с вами заходим в Play Market и нажимаем на три горизонтальные строчки в левом верхнем углу ⇒ выбираем пункт Play защита, здесь видим, что у нас периодически идёт проверка с помощью Play защиты. Постоянно по умолчанию у нас этот пункт включен. Если мы нажмём с вами шестеренку в правом верхнем углу, то попадем в эту настройку и видим, что у нас будет по умолчанию стоять сканирование приложений и помогать улучшать защиту. Отключаем оба ползунка, то есть не будем помогать улучшать защиту и отправлять какие-то данные в Google. Второй пункт сканирования я также включаем. При отключении этого сканирования у вас точно так же, когда вы будете скачивать приложения из Play Market будет точно так же у вас проверяться. Проверку мы не отключили, просто отключили постоянное фоновое сканирование нашего смартфона.
Play защиту можно включить вручную, допустим раз в месяц. Мы можем это сделать сами и не нужно, чтобы это круглосуточно эта функция работала и забирала ресурсы нашего смартфона отправляя что-то на сервер. На прошивке MIUI есть встроенный антивирус, который выполняет такие же функции.
Надеюсь эта статья была вам полезной.
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