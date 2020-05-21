У меня обмылки не пропадают зря. Тру их на терке и засыпаю в контейнер. Показываю, зачем я так делаю

Всем привет!

После использования куска твердого туалетного мыла остается маленький тонкий кусочек - обмылок.

Кто выкидывает его, а кто собирает в банку.

Но этот «ненужный» кусочек заслуживает последующего применения. Можно на все сто процентов использовать его.

Куда применить обмылки

Когда он уже размокший и мягкий, прикрепите его к новому куску мыла, он приклеится и будет полная ликвидация обмылка.

Также с помощью кусочка сухого мыла удобно обводить выкройки. Его хватает на долгое время.

Самые ароматные кусочки положите в бельевой шкаф для приятного запаха.

А еще, если положить обмылки в мешочек из полотенца, получится мыльная мочалка.

Если вам лень шить такой мешочек, то подобие мочалки можно сделать и по-другому. Самый простой вариант - собрать куски и завязать их в капроновый кусок от колготок.

Но если собралось большое количество этих кусочков, то смело делайте из них новое мыло.

Сегодня этим как раз занималась. Из моих запасов получилось 3 хороших куска нового мыла и еще флакон жидкого мыла.

Экономия около 150 рублей. Мелочь, но приятно.

Что я сделала

Все кусочки потерла на терке, получилась мелкая стружка. Совсем тонкие кусочки посекла ножом.

Теперь нужна форма для будущего куска. Я взяла мыльницу и небольшой пластиковый одноразовый контейнер.

Насыпала стружки в форму и налила 3 столовые ложки воды. Хорошо спрессовала ложкой и отправила в микроволновку на 30 секунд. Но все перелилось через край.

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Тогда переложила мыло в тарелку для микроволновой печи и сделала тоже самое. Стружка расплавилась и теперь сложила ее в форму.

Все получилось. Осталось подождать, пока мыло высохнет.

Еще два куска сделала другим способом. Взяла мыло и воду в пропорции 1:1 и поставила на медленный огонь, постоянно помешивая.

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Когда смесь расплавилась до однородной массы, переложила её в форму остывать. В этом случае мыло стало немного тягучее. Но после остывания стало как твердое, обыкновенное мыло.

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Для жидкого мыла стружки насыпала во флакон, примерно одну третью часть, и залила теплой водой. Капнула немного эфирного масла лаванды.

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После полного растворения можно пользоваться. Если получится слишком густое, долить воды.

Не выкидывайте обмылки, попробуйте поэкспериментировать. Это очень увлекательное занятие.