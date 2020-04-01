Приготовили домашнюю колбасу. Расскажу про рецепт

Привет, мои дорогие!

Еще Ф. Порше говорил: "Если хочешь сделать хорошо, сделай сам". Надо сказать, что он следовал этой фразе достойно. На днях мы с супругом решили последовать этому примеру. Правда, не машину строили, а колбасу делали.

Рецепт нашли в интернете, кстати, их там очень много, посовещавшись, выбрали один, который показался ближе к сердцу, ну, или к желудку.

Вот что надо, чтобы приготовить домашнюю колбасу:

Говядина постная, 500 г

Свинина, я брала шею, 1,5 кг

Шпик или грудинка свиная, 500 г.

Сахар 1 ч.л.

Соль 40 г на 2,5 кг мяса (мы использовали 35 г обычной и 5 нитритной, чтобы не рисковать)

Перец черный молотый 1 ч.л.

Кардамон молотый 1/2 ч.л.

Душистый молотый перец 1/2 ч.л.

Сухой чеснок 1 ч.л.

Лед 250 г

Натуральная свиная оболочка.

Говядину помолоть на мясорубке, через крупную решетку, свинину мелко-мелко порубить ножом, чтобы удобнее было резать, можно чуть подморозить мясо. В фарш добавить все специи и лед, все вымешать. Вымешивать нужно подольше, минут 10-15. Как только фарш вымешан, оставляем его в покое, на сутки в холодном месте.

Через сутки мясо пахнет так, что уже хочется съесть. У нас на мясорубке есть специальная насадка для колбасы, вот при помощи этой насадки мы и набили мясом оболочки, сделали колечки размером, как в магазине.

Далее помещаем наши чудесные колечки в духовку, температура 85 градусов, режим конвекция, нам надо ,чтоб колбаски наши чуть подсохли. По истечении часа, на дно духовки в противень, который находился под колбасками, налили воды, выключили конвекцию и оставили на 3 часа.

Через 3 часа колбаски надо было опустить в холодную воду, а мы забыли, что на мой взгляд, никак не отразилось на качестве. А потом повесили их в комнате на сутки, подсыхать. Через сутки уже пробовали.

Рецепт очень простой. Колбаса получается нереально вкусная, несмотря на то, что готовили мы ее без копчения очень похожа на знаменитую краковскую колбаску. Надо сказать, что при использовании сухого чеснока она получается вкуснее, был у нас опыт использования свежего чеснока, он оказался не очень удачным. Теперь буду добавлять только сушеный.

Рекомендую! 👍 А если вы, как и я, худеете, но любите колбаску, думаю, она не повредит фигуре. Да, мы еще и сыр плавленый научились делать. Тоже получается лучше и уж точно дешевле магазинного, так я еще при всем этом знаю, как и из чего он сделан