Качки в подполье. Почему в СССР запрещали бодибилдинг?

Во времена СССР качкам жилось не так уж вольготно. Бодибилдинг то разрешали, то запрещали, а кругом появлялись подпольные качалки. При советской власти считалось, что красивое и мускулистое тело – признак эгоизма. По мнению многих, рабочему человеку нужны были лишь сила и выносливость.

Сперва бодибилдинг распространялся в СССР под названием «атлетическая гимнастика».

Первые качки в СССР

В первую очередь это были тяжелоатлеты и цирковые акробаты. Тут мышцы оправдывались профессиональной деятельностью, и обвинить таких качков в каком-то себялюбии было уже проблематично. В 1948 году даже состоялся турнир, где оценивали как раз красоту телосложения цирковых акробатов. Победителем стал знаменитый воздушный гимнаст Александр Ширай.

Первыми полноценными культуристами в СССР можно считать наших тяжелоатлетов Юрия Власова и Леонида Жаботинского. Олимпийского чемпиона Власова считал своим кумиром сам Арнольд Шварценеггер. Он много раз говорил, что советский чемпион вдохновлял его на занятия бодибилдингом. Несколько раз Шварценеггер даже встречался со своим кумиром.

Популярность и уход в подполье

Именно в 60-х качалки вышли в СССР на ведущие позиции. Первая такая качалка появилась в 1962 году в Ленинграде, а к концу 60-х они уже были по всей стране. При этом с обучающими материалами в то время было не очень то хорошо. В 1968 году даже прошли первые в СССР соревнования по атлетизму.

Но такая свобода для бодибилдеров продлилась недолго. В 70-е было принято постановление о запрете культуризма. Как раз тогда все спортзалы превратились в подвальные качалки. Тренажеры в этих качалках часто собирались просто из подсобных материалов. Это хорошо нам знакомые автомобильные покрышки или, например, трубы и рельсы. В СССР снова появилось мнение, что чрезмерно накачанные и мускулистые люди проявляют эгоизм и пренебрегают признаками коллективизма.

Качкам было в то время непросто, общество их откровенно не принимало. Многие презирали людей, которые тренировались для красоты тела. Также бодибилдинг считался западным влиянием. Но такие запреты некоторых не останавливали, почему и появилось много подпольных качалок. Однако у таких любителей бодибилдинга могли образоваться серьезные проблемы.

Евгений Колтун - один из первых советских культуристов, а ныне президент тюменского атлетического клуба «Антей»,

В 1986 году ситуация постепенно начала меняться. В Люберцах прошел первый, официально разрешенный чемпионат по культуризму. Через год была создана федерация атлетизма СССР. Тогда же советские культуристы хорошо показали себя на международных соревнованиях. На чемпионате мира в Австралии наши заняли четвертое место в командном зачете.

Даже несмотря на огромное количество современных фитнес-клубов, подвальные качалки популярны и в наше время. Сейчас их называют «старой школой». В них любят тренироваться по методикам, популярным еще во времена СССР. То есть фокус на малоповторный силовой режим и периодизацию. Так ковали силы и мышцы советские тяжелоатлеты.

Дмитрий Михайлов, специально для канала «Фитнес по-русски»

И немножко вам позитивной качковской мотивации напоследок: