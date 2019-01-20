Ресурсы для изучения польского языка

Польский язык не особо популярен среди иностранцев, но дает важное преимущество — зарубежные студенты могут учиться в Польше бесплатно на официальном языке страны. К тому же он относится к группе славянских языков, поэтому тем, кто говорит на русском, украинском, белорусском его проще освоить. Мы подобрали несколько ресурсов, которые помогут начать изучать польский самостоятельно.

Lingust.ru . Русскоязычный сайт, на котором вы найдете 37 уроков польского на необходимые темы от произношения до грамматики. Уроки оформлены в виде конспектов, включают словари и комментарии, а в конце каждого можно сделать упражнения.

Learn Polish with Jarek. На этом YouTube-канале вы найдете уроки по грамматике, плейлист со словами дня и курс, который рассчитан на начинающих: он акцентирован на произношении и базовых разговорных фразах. Автор рассказывает на английском, но говорит разборчиво и не быстро, поэтому материал воспринимается просто.

Learn Polish with PolishPod101.com. Канал от авторов одноименного сайта. Подойдет для начинающих. Здесь можно увидеть короткие упражнения и уроки, удобно учить слова и фразы по темам. Например, есть словари по теме праздников, ежедневной рутины, видео о животных, цифрах и так далее. Также вы найдете отдельный плейлист с простым аудированием.

Easy-Polish.com . На сайте есть раздел с видео, по которым удобно учить слова. Вы узнаете, как рассказать про внешность человека, эмоции, цвета, здания, животных, еду, машины и так далее. К словам есть иллюстрации, что облегчает процесс учебы. В конце каждого видео вам предлагают проверить свои знания.

BBC Languages . На сайте есть вкладка с алфавитом и основными фразами на польском. Также здесь можно почитать статьи о языке. Они пригодятся, чтобы лучше понять его особенности и сложности.

Loyalbooks. Электронные и аудиокниги на польском.

PolskieRadio.pl . Радио на польском языке. Полезно и начинающим, и тем, кто уже достаточно хорошо знает язык. Можно практиковать аудировании и произношение. За счет схожести некоторых славянских языков, некоторые слова и фразы вы будете понимать независимо от уровня знаний.

TVP VOD. Еще один полезный сайт для этих целей с польскими телевизионными программами. Можно приятно провести время и узнать новое, а заодно подучить язык.

LibriVox . Сайт с бесплатными аудиокнигами, которые переводят волонтеры. Здесь есть несколько десятков работ на польском.

Также не забывайте о пользе общения с носителем языка. Например, это можно делать на сайте Italki или в языковой социальной сети Tandem .

Полезные ссылки

Мы также пишем про изучение языков. Возможно, некоторых статьи вас заинтересуют: