Ресурсы для изучения польского языка
Польский язык не особо популярен среди иностранцев, но дает важное преимущество — зарубежные студенты могут учиться в Польше бесплатно на официальном языке страны. К тому же он относится к группе славянских языков, поэтому тем, кто говорит на русском, украинском, белорусском его проще освоить. Мы подобрали несколько ресурсов, которые помогут начать изучать польский самостоятельно.
Lingust.ru. Русскоязычный сайт, на котором вы найдете 37 уроков польского на необходимые темы от произношения до грамматики. Уроки оформлены в виде конспектов, включают словари и комментарии, а в конце каждого можно сделать упражнения.
Learn Polish with Jarek. На этом YouTube-канале вы найдете уроки по грамматике, плейлист со словами дня и курс, который рассчитан на начинающих: он акцентирован на произношении и базовых разговорных фразах. Автор рассказывает на английском, но говорит разборчиво и не быстро, поэтому материал воспринимается просто.
Learn Polish with PolishPod101.com. Канал от авторов одноименного сайта. Подойдет для начинающих. Здесь можно увидеть короткие упражнения и уроки, удобно учить слова и фразы по темам. Например, есть словари по теме праздников, ежедневной рутины, видео о животных, цифрах и так далее. Также вы найдете отдельный плейлист с простым аудированием.
Easy-Polish.com. На сайте есть раздел с видео, по которым удобно учить слова. Вы узнаете, как рассказать про внешность человека, эмоции, цвета, здания, животных, еду, машины и так далее. К словам есть иллюстрации, что облегчает процесс учебы. В конце каждого видео вам предлагают проверить свои знания.
BBC Languages. На сайте есть вкладка с алфавитом и основными фразами на польском. Также здесь можно почитать статьи о языке. Они пригодятся, чтобы лучше понять его особенности и сложности.
Loyalbooks. Электронные и аудиокниги на польском.
PolskieRadio.pl. Радио на польском языке. Полезно и начинающим, и тем, кто уже достаточно хорошо знает язык. Можно практиковать аудировании и произношение. За счет схожести некоторых славянских языков, некоторые слова и фразы вы будете понимать независимо от уровня знаний.
TVP VOD. Еще один полезный сайт для этих целей с польскими телевизионными программами. Можно приятно провести время и узнать новое, а заодно подучить язык.
LibriVox. Сайт с бесплатными аудиокнигами, которые переводят волонтеры. Здесь есть несколько десятков работ на польском.
Также не забывайте о пользе общения с носителем языка. Например, это можно делать на сайте Italki или в языковой социальной сети Tandem.
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