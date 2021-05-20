Лучший ужин при похудении. Сбросила 53 кг

Всё очень просто. Если Вы хотите есть и худеть, то есть идеальный ужин, который всегда обеспечит нужный результат. И несколько его менее идеальных вариантов. Сейчас я вам про них расскажу.

Здесь я сбросила 20 кг и вешу 95 кг. Фото автора. Здесь я сбросила 20 кг и вешу 95 кг. Фото автора.

Здесь - 80 кг. Фото автора. Здесь - 80 кг. Фото автора.

Дохудела до 70 кг. Фото автора. Дохудела до 70 кг. Фото автора.

65 кг. Фото автора. 65 кг. Фото автора.

Сегодня. 62 кг. Похудела и выучилась на нутрициолога. Фото автора. Сегодня. 62 кг. Похудела и выучилась на нутрициолога. Фото автора.

Сначала - немного теории.

Днем мы едим сами. Ночью этот процесс берет под контроль мозг. Причём ночью идёт ещё и активный процесс восстановления клеток. В это время нашему мозгу нужен белок и глюкоза. Белок он может добыть двумя способами - взять из желудка или из мышц. Для глюкозы похожие варианты - либо желудок, либо жировые запасы. Сначала мозг всегда проверяет желудок. Если там есть подходящий вариант, он идёт в работу, если нет - в расход идут запасы.

Простой вывод - чтобы не тратились мышцы, в желудке должен быть белок, чтобы тратились жиры - не должно быть углеводов.

Лучший белок в данном случае - курица. Лучший гарнир - клетчатка с небольшим количеством жира и масла. Это могут быть либо припущенные овощи, либо свежий салат.

Грудка. Фото автора. Грудка. Фото автора.

Припущенные предпочтительнее, потому что легче усваиваются. Идеальный ужин - курица и приготовленные кабачки. Это могут быть котлетки с рагу из кабачка или грудка на гриле с кабачком на пару, кабачок, фаршированный куриным фаршем и т.п.

Шашлычки тоже подойдут. Фото автора. Шашлычки тоже подойдут. Фото автора.

Отвечает за все эти процессы СТГ - соматотропный гормон. Кстати, вырабатывается он не только ночью, но и днем. Если уснуть днем голодным - проснёшься сытым. Так как СТГ распечатал жировые запасы и "накормил нас".

Из куры много блюд. Фото автора. Из куры много блюд. Фото автора.

Баловаться с СТГ не советую. Есть мнение, что если утром долго не есть, то СТГ продолжит работать и кормить нас жиром. Это не так. Да, жир будет расходоваться. Но уже по другим законам. Расплатой станет сильное чувство голода. А в будущем - срывы и компульсивное переедание.

Да, есть люди, не склонные к нарушениям метаболизма и пищевого поведения. Как правило, у них и особых проблем с весом нет и много спорта в жизни. А вот те, у кого метаболизм не в порядке и есть проблемы с пищевой зависимостью, обязательно получат проблемы от таких экспериментов.

Поправилась, экспериментируя с диетами. Фото автора. Поправилась, экспериментируя с диетами. Фото автора.

Поэтому надолго откладывать завтрак не стоит. Водичка, зарядка, душ и завтрак - лучшее начало дня.

Ещё пару слов о том, почему курица, а не рыба или телятина? Дело в том, что при употреблении этих белковых продуктов происходит большой выброс инсулина. Больше, чем на творог или йогурт, о которых сейчас так часто говорят. Я считаю, что в долгосрочной перспективе это неважно. Инсулин участвует не только в углеводном обмене, но и в усвоении белков. Однако, для быстрого результата курица предпочтительнее.

Рыба-овощи. Тоже хороший ужин. Фото автора. Рыба-овощи. Тоже хороший ужин. Фото автора.

Бифштекс с овощами-гриль подойдёт. Фото автора. Бифштекс с овощами-гриль подойдёт. Фото автора.

Ну, а с углеводами, думаю и так понятно - если они есть в желудке, то жир из запасов расходоваться не будет. А если углеводов много, то ещё и пополнятся жировые запасы.

Всем здоровья и стройности!

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