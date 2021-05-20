Лучший ужин при похудении. Сбросила 53 кг

20 May
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Всё очень просто. Если Вы хотите есть и худеть, то есть идеальный ужин, который всегда обеспечит нужный результат. И несколько его менее идеальных вариантов. Сейчас я вам про них расскажу. 

Здесь я сбросила 20 кг и вешу 95 кг. Фото автора.
Здесь я сбросила 20 кг и вешу 95 кг. Фото автора.
Здесь я сбросила 20 кг и вешу 95 кг. Фото автора.
Здесь - 80 кг. Фото автора.
Здесь - 80 кг. Фото автора.
Здесь - 80 кг. Фото автора.
Дохудела до 70 кг. Фото автора.
Дохудела до 70 кг. Фото автора.
Дохудела до 70 кг. Фото автора.
65 кг. Фото автора.
65 кг. Фото автора.
65 кг. Фото автора.
Сегодня. 62 кг. Похудела и выучилась на нутрициолога. Фото автора.
Сегодня. 62 кг. Похудела и выучилась на нутрициолога. Фото автора.
Сегодня. 62 кг. Похудела и выучилась на нутрициолога. Фото автора.

Сначала - немного теории.

Днем мы едим сами. Ночью этот процесс берет под контроль мозг. Причём ночью идёт ещё и активный процесс восстановления клеток. В это время нашему мозгу нужен белок и глюкоза. Белок он может добыть двумя способами - взять из желудка или из мышц. Для глюкозы похожие варианты - либо желудок, либо жировые запасы. Сначала мозг всегда проверяет желудок. Если там есть подходящий вариант, он идёт в работу, если нет - в расход идут запасы.

Простой вывод - чтобы не тратились мышцы, в желудке должен быть белок, чтобы тратились жиры - не должно быть углеводов.

Лучший белок в данном случае - курица. Лучший гарнир - клетчатка с небольшим количеством жира и масла. Это могут быть либо припущенные овощи, либо свежий салат.

Грудка. Фото автора.
Грудка. Фото автора.
Грудка. Фото автора.

Припущенные предпочтительнее, потому что легче усваиваются. Идеальный ужин - курица и приготовленные кабачки. Это могут быть котлетки с рагу из кабачка или грудка на гриле с кабачком на пару, кабачок, фаршированный куриным фаршем и т.п.

Шашлычки тоже подойдут. Фото автора.
Шашлычки тоже подойдут. Фото автора.
Шашлычки тоже подойдут. Фото автора.

Отвечает за все эти процессы СТГ - соматотропный гормон. Кстати, вырабатывается он не только ночью, но и днем. Если уснуть днем голодным - проснёшься сытым. Так как СТГ распечатал жировые запасы и "накормил нас".

Из куры много блюд. Фото автора.
Из куры много блюд. Фото автора.
Из куры много блюд. Фото автора.

Баловаться с СТГ не советую. Есть мнение, что если утром долго не есть, то СТГ продолжит работать и кормить нас жиром. Это не так. Да, жир будет расходоваться. Но уже по другим законам. Расплатой станет сильное чувство голода. А в будущем - срывы и компульсивное переедание.

Да, есть люди, не склонные к нарушениям метаболизма и пищевого поведения. Как правило, у них и особых проблем с весом нет и много спорта в жизни. А вот те, у кого метаболизм не в порядке и есть проблемы с пищевой зависимостью, обязательно получат проблемы от таких экспериментов. 

Поправилась, экспериментируя с диетами. Фото автора.
Поправилась, экспериментируя с диетами. Фото автора.
Поправилась, экспериментируя с диетами. Фото автора.

Поэтому надолго откладывать завтрак не стоит. Водичка, зарядка, душ и завтрак - лучшее начало дня. 

Ещё пару слов о том, почему курица, а не рыба или телятина? Дело в том, что при употреблении этих белковых продуктов происходит большой выброс инсулина. Больше, чем на творог или йогурт, о которых сейчас так часто говорят. Я считаю, что в долгосрочной перспективе это неважно. Инсулин участвует не только в углеводном обмене, но и в усвоении белков. Однако, для быстрого результата курица предпочтительнее. 

Рыба-овощи. Тоже хороший ужин. Фото автора.
Рыба-овощи. Тоже хороший ужин. Фото автора.
Рыба-овощи. Тоже хороший ужин. Фото автора.
Бифштекс с овощами-гриль подойдёт. Фото автора.
Бифштекс с овощами-гриль подойдёт. Фото автора.
Бифштекс с овощами-гриль подойдёт. Фото автора.

Ну, а с углеводами, думаю и так понятно - если они есть в желудке, то жир из запасов расходоваться не будет. А если углеводов много, то ещё и пополнятся жировые запасы. 

Всем здоровья и стройности! 

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