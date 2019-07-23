Недорогое сытное блюдо из капусты.

Очень вкусное, сочное, ароматное блюдо из капусты! По всему дому будет аромат свежеиспеченных капустных пирогов. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.

Для начала мы обжарим одну луковицу на разогретой сковороде.

Добавляем морковь и обжариваем вместе еще 2-3 минутки

После того как лук с морковью слегка обжарились добавляю капусту. И на среднем огне обжариваем постоянно помешивая до мягкости капусты.

Солим и перчим по вкусу. Добавлю немного тмина.

Перемешиваем, держим на огне еще пару минут и капустная начинка готова!

Нарезаю тонкий лаваш. Удобнее всего это делать ножницами.

На лаваш распределяем капустную начинку и сворачиваем в трубочку.

Нарезаем на рулетики чуть меньше высоты формы.

И на форму 20 см, смазанную сливочным маслом, выкладываю рулетики.

Готовим заливку: в три крупных яйца добавляю соль, перец.

Добавляю 100 граммов сметаны и взбалтываю венчиком

Добавляю 200 мл молока и еще раз перемешиваю

Добавляем заливку

Разогреваем духовку на 180 градусов и отправляем пирог запекаться на минут 35.

Блюдо получается сочным, ароматным, пахнет свежевыпеченными пирогами!

Ингредиенты (на форму 20 см):

600 гр капусты

1 луковица

1 морковь

соль, перец,

чили перец, тмин

1 тонкий лаваш

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Заливка:

3 яйца

100 гр сметаны

200 мл молока

соль, перец