Недорогое сытное блюдо из капусты.
Очень вкусное, сочное, ароматное блюдо из капусты! По всему дому будет аромат свежеиспеченных капустных пирогов. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
Для начала мы обжарим одну луковицу на разогретой сковороде.
Добавляем морковь и обжариваем вместе еще 2-3 минутки
После того как лук с морковью слегка обжарились добавляю капусту. И на среднем огне обжариваем постоянно помешивая до мягкости капусты.
Солим и перчим по вкусу. Добавлю немного тмина.
Перемешиваем, держим на огне еще пару минут и капустная начинка готова!
Нарезаю тонкий лаваш. Удобнее всего это делать ножницами.
На лаваш распределяем капустную начинку и сворачиваем в трубочку.
Нарезаем на рулетики чуть меньше высоты формы.
И на форму 20 см, смазанную сливочным маслом, выкладываю рулетики.
Готовим заливку: в три крупных яйца добавляю соль, перец.
Добавляю 100 граммов сметаны и взбалтываю венчиком
Добавляю 200 мл молока и еще раз перемешиваю
Добавляем заливку
Разогреваем духовку на 180 градусов и отправляем пирог запекаться на минут 35.
Блюдо получается сочным, ароматным, пахнет свежевыпеченными пирогами!
Ингредиенты (на форму 20 см):
600 гр капусты
1 луковица
1 морковь
соль, перец,
чили перец, тмин
1 тонкий лаваш
___________
Заливка:
3 яйца
100 гр сметаны
200 мл молока
соль, перец
Если вам понравился рецепт, то ставьте лайк и подписывайтесь!
И не забудьте оставить комментарий, получилось ли у Вас блюдо!
Я буду рада всем отзывам.