Я никогда не отжимаю кабачки, когда готовлю из них оладьи: рассказываю, что я делаю (мои оладьи всегда нежные и вкусные)

Делюсь одним из рецептов, которые я в июле готовлю практически каждый день.

Еще в прошлом году я поделилась этим рецептом на одном из своих каналов. И мне тогда многие написали, что кабачки нужно отжимать, иначе "все потечет и оладьи не пропекутся".

Но я всегда готовлю оладьи из кабачков по этому рецепту. Я люблю именно такие - нежные и слегка влажные. Если сок отжать - вкус совсем другой получается.

Как я готовлю:

Кабачок натираю на крупной терке. Сюда же, но уже на мелкой терочке, натираю лук. НЕ СОЛЮ!

Добавляю муку, яйца и черный перец. Перемешиваю это все.

Ставлю на огонь сковороду. Вернее, сразу две! Наливаю немного растительного масла. Когда масло разогрелось - добавляю в тесто для оладьев соль. Только сейчас. В самом конце! Сразу перед тем, как буду жарить.

Перемешиваю и выкладываю тесто ложкой на сковороду. Готовлю на НЕБОЛЬШОМ огне! У меня это 6 из 14-ти. Обжариваю с одной стороны до красивого румяного цвета и переворачиваю. Теперь можно накрыть крышкой - так оладьи еще лучше пропекутся. Огонь не увеличиваю!

Выкладываю готовые оладьи на бумажное полотенце.

Подаю со сметанным соусом. Это очень вкусно!

Я знаю, что многие готовят по-другому. Натирают кабачки, сразу солят и отжимают. Но попробуйте этот рецепт.

Нам так нравится намного больше. Оладьи получаются сочные и очень вкусные!

Напишите в комментариях, как вы готовите оладьи из кабачков.

РЕЦЕПТ:

• Кабачки - 2 шт. (600-700 г)

• Лук - 1шт.

• Яйца - 2 шт.

• Мука - 4-5 ст.л.

• Перец черный молотый

• Соль

Похожие мои рецепты смотрите по тегу:

#кухня наизнанку закуски

#кухня наизнанку простые рецепты