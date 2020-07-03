Я никогда не отжимаю кабачки, когда готовлю из них оладьи: рассказываю, что я делаю (мои оладьи всегда нежные и вкусные)
Делюсь одним из рецептов, которые я в июле готовлю практически каждый день.
Еще в прошлом году я поделилась этим рецептом на одном из своих каналов. И мне тогда многие написали, что кабачки нужно отжимать, иначе "все потечет и оладьи не пропекутся".
Но я всегда готовлю оладьи из кабачков по этому рецепту. Я люблю именно такие - нежные и слегка влажные. Если сок отжать - вкус совсем другой получается.
Как я готовлю:
Кабачок натираю на крупной терке. Сюда же, но уже на мелкой терочке, натираю лук. НЕ СОЛЮ!
Добавляю муку, яйца и черный перец. Перемешиваю это все.
Ставлю на огонь сковороду. Вернее, сразу две! Наливаю немного растительного масла. Когда масло разогрелось - добавляю в тесто для оладьев соль. Только сейчас. В самом конце! Сразу перед тем, как буду жарить.
Перемешиваю и выкладываю тесто ложкой на сковороду. Готовлю на НЕБОЛЬШОМ огне! У меня это 6 из 14-ти. Обжариваю с одной стороны до красивого румяного цвета и переворачиваю. Теперь можно накрыть крышкой - так оладьи еще лучше пропекутся. Огонь не увеличиваю!
Выкладываю готовые оладьи на бумажное полотенце.
Подаю со сметанным соусом. Это очень вкусно!
Я знаю, что многие готовят по-другому. Натирают кабачки, сразу солят и отжимают. Но попробуйте этот рецепт.
Нам так нравится намного больше. Оладьи получаются сочные и очень вкусные!
Напишите в комментариях, как вы готовите оладьи из кабачков.
РЕЦЕПТ:
• Кабачки - 2 шт. (600-700 г)
• Лук - 1шт.
• Яйца - 2 шт.
• Мука - 4-5 ст.л.
• Перец черный молотый
• Соль
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