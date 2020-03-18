Как вкусно приготовить обычный минтай, потратив всего 10 минут
Рецепт для тех, кто по какой-либо причине не ест жареное. И для тех, у кого нет времени долго готовить.
Это сложно даже с чем-то сравнивать! Потрясающе вкусно и совсем не жирно! А главное, что на приготовление я трачу минут 10. Вот прям очень рекомендую!
Приготовлю сегодня одну рыбку. Но рекомендую сразу готовить побольше. Вдвоем одной не наедитесь!
Для этого рецепта обычно беру филе минтая. Можно и другую рыбу так готовить, конечно, но, как по мне, именно минтай получается вкуснее всего.
Выкладываю на дно жаропрочной формы (подойдет стеклянная или керамическая). Добавляю специи для рыбы и солю. Со специями экспериментирую. Можно ограничиться и обычным черным перцем.
Теперь немного лука, нарезанного тонкими четвертькольцами, и морковь, натертую на крупной терке.
Я еще всегда добавляю кружочки помидоров. Наливаю немного воды (не более 20 мл), накрываю крышкой и ставлю в микроволновку на 8 минут (мощность 800 Вт)
Через 8 минут достаю форму из микроволновки, добавляю немного натертого сыра и зелень петрушки (совсем чуть-чуть). Снова накрываю крышкой и готовлю еще секунд 30-40.
Все! Подаю! Это блюдо можно приготовить и в духовке при 190 градусах 25-30 минут и потом с сыром еще 2 минутки.
Рекомендую попробовать именно с сыром. Рыба получается с приятным сливочным вкусом, как-будто тушеная в молоке. Это сложно даже с чем-то сравнивать - безумно вкусно! И тааак просто!
Если вы любите минтай, в видео ниже еще 4 рецепта. Посмотрите - вам точно понравится))
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Минтай (филе) - 250-300 г
• Лук - 0,5 шт.
• Морковь - 0,5 шт.
• Помидоры
• Сыр - 20-30 г
• Вода - 20 мл (можно не добавлять)
• Зелень петрушки - 1-2 веточки
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