Как вкусно приготовить обычный минтай, потратив всего 10 минут

Рецепт для тех, кто по какой-либо причине не ест жареное. И для тех, у кого нет времени долго готовить.

Это сложно даже с чем-то сравнивать! Потрясающе вкусно и совсем не жирно! А главное, что на приготовление я трачу минут 10. Вот прям очень рекомендую!

Приготовлю сегодня одну рыбку. Но рекомендую сразу готовить побольше. Вдвоем одной не наедитесь!

Для этого рецепта обычно беру филе минтая. Можно и другую рыбу так готовить, конечно, но, как по мне, именно минтай получается вкуснее всего.

Филе должно быть предварительно разморожено

Выкладываю на дно жаропрочной формы (подойдет стеклянная или керамическая). Добавляю специи для рыбы и солю. Со специями экспериментирую. Можно ограничиться и обычным черным перцем.

У меня сегодня специи для приготовления рыбы на углях (интересный вкус)

Теперь немного лука, нарезанного тонкими четвертькольцами, и морковь, натертую на крупной терке.

Я еще всегда добавляю кружочки помидоров. Наливаю немного воды (не более 20 мл), накрываю крышкой и ставлю в микроволновку на 8 минут (мощность 800 Вт)

Если рыба слишком "водянистая", воду можно и не добавлять

Через 8 минут достаю форму из микроволновки, добавляю немного натертого сыра и зелень петрушки (совсем чуть-чуть). Снова накрываю крышкой и готовлю еще секунд 30-40.

Все! Подаю! Это блюдо можно приготовить и в духовке при 190 градусах 25-30 минут и потом с сыром еще 2 минутки.

Рекомендую попробовать именно с сыром. Рыба получается с приятным сливочным вкусом, как-будто тушеная в молоке. Это сложно даже с чем-то сравнивать - безумно вкусно! И тааак просто!

Если вы любите минтай, в видео ниже еще 4 рецепта. Посмотрите - вам точно понравится))

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Минтай (филе) - 250-300 г

• Лук - 0,5 шт.

• Морковь - 0,5 шт.

• Помидоры

• Сыр - 20-30 г

• Вода - 20 мл (можно не добавлять)

• Зелень петрушки - 1-2 веточки

Это очень вкусно!

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