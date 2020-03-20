Минтай в подливке: недорогое и вкусное блюдо, подаю с гарниром (частенько готовлю по просьбе сына)

Готовится блюдо очень просто. Мои мальчики очень любят с рисом или пюрешкой. Но вкусно с любым гарниром.

Даже самый младшенький оценил это блюдо 😊

Минтай в подливке

В видео ниже этот рецепт на 05:18. Там же еще 4 рецепта, как я готовлю эту рыбку. Посмотрите - вам точно понравится))

В кастрюлю с закипевшей водой (ее нужно не более 900 мл) добавляю лавровый лист, душистый перец горошком и соль.

Опускаю в кастрюлю рыбу. Варю 5 минут (с момента закипания). Затем рыбу выкладываю на тарелку, а бульону даю немного остыть - он еще пригодится.

Рыбу для удобства я разрезала пополам

Рыбу отделяю от костей, тщательно убираю все кости - и мелкие, и хребтовые. Получаются вот такие кусочки рыбы:

В миску наливаю бульон, в котором варилась рыба, добавляю столовую ложку муки, перемешиваю. Важно, чтоб не осталось комочков. Сюда же добавляю сметану, перемешиваю.

Бульон не весь сразу использую (потом лучше добавить до нужной густоты)

На небольшом количестве растительного масла обжариваю лук и морковь. Можно добавить немного сахара к луку - так рыбка вкуснее получится. Когда овощи слегка обжарятся, отправляю в сковороду кусочки рыбы.

Можно досолить по вкусу

Осталось добавить в сковороду подготовленную заливку и еще бульон (если необходимо). У меня обычно уходит 750-800 мл бульона. Перемешиваю это все аккуратно

На медленном огне тушу 12-15 минут. И можно подавать.

Вкусно с любым гарниром!

Ингредиенты:

• Минтай - 600-700 г

• Вода - 800-900 мл

• Перец душистый (горошком) - 5 шт.

• Лавровый лист

• Лук - 2 шт.

• Морковь - 1 шт.

• Сахар - 0,5 ч.л.

• Мука - 1 ст.л.

• Сметана - 3 ст.л.

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