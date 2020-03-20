Минтай в подливке: недорогое и вкусное блюдо, подаю с гарниром (частенько готовлю по просьбе сына)
Готовится блюдо очень просто. Мои мальчики очень любят с рисом или пюрешкой. Но вкусно с любым гарниром.
Даже самый младшенький оценил это блюдо 😊
В видео ниже этот рецепт на 05:18. Там же еще 4 рецепта, как я готовлю эту рыбку. Посмотрите - вам точно понравится))
В кастрюлю с закипевшей водой (ее нужно не более 900 мл) добавляю лавровый лист, душистый перец горошком и соль.
Опускаю в кастрюлю рыбу. Варю 5 минут (с момента закипания). Затем рыбу выкладываю на тарелку, а бульону даю немного остыть - он еще пригодится.
Рыбу отделяю от костей, тщательно убираю все кости - и мелкие, и хребтовые. Получаются вот такие кусочки рыбы:
В миску наливаю бульон, в котором варилась рыба, добавляю столовую ложку муки, перемешиваю. Важно, чтоб не осталось комочков. Сюда же добавляю сметану, перемешиваю.
На небольшом количестве растительного масла обжариваю лук и морковь. Можно добавить немного сахара к луку - так рыбка вкуснее получится. Когда овощи слегка обжарятся, отправляю в сковороду кусочки рыбы.
Осталось добавить в сковороду подготовленную заливку и еще бульон (если необходимо). У меня обычно уходит 750-800 мл бульона. Перемешиваю это все аккуратно
На медленном огне тушу 12-15 минут. И можно подавать.
Вкусно с любым гарниром!
Ингредиенты:
• Минтай - 600-700 г
• Вода - 800-900 мл
• Перец душистый (горошком) - 5 шт.
• Лавровый лист
• Лук - 2 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Сахар - 0,5 ч.л.
• Мука - 1 ст.л.
• Сметана - 3 ст.л.
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