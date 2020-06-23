Теперь на природу мангал не беру: мой рецепт вкусного мяса с овощами (очень вкусного)

Можно приготовить и в духовке, и в мультиварке, и на плите. Но, конечно, мясо, приготовленное в казане среди такой красоты, ни с чем не сравнится! Кстати, узнает ли кто-нибудь, что за река? Возможно, мы соседи 😉

Как готовить

Вначале подготовлю мясо. Для этого блюда я обычно беру свинину. Но, при желании, можно заменить на говядину или баранину. Нарезаю на вот такие кусочки:

Нас будет семеро, поэтому и кусочков мяса у меня сегодня 7. Посыпаю мясо специями (тут по вкусу). У меня черный перец, мускатный орех и молотый кориандр. Смачиваю руку растительным маслом и распределяю специи (как я это делаю, хорошо видно в видео). Мясо НЕ СОЛЮ! Складываю и убираю в холодильник на 3-4 часа (а лучше на ночь).

Выезжаем к реке))

Вначале обжариваю мясо на небольшом количестве растительного масла. И вот теперь солю. Сильно обжаривать не нужно. Примерно по 3-4 минуты с каждой стороны (конечно, можно обжаривать сразу по 2-3 кусочка).

Затем выкладываю слоями в казан мясо и овощи. На дно половину нарезанного полукольцами лука, затем 3-4 кусочка мяса, снова лук, остальное мясо.

Немного перчика черного и морковь. Затем шампиньоны. Если большие, разрезаю пополам. И сладкий перец (нарезаю не слишком мелко).

Сверху выкладываю картофель. Его просто очищаю от кожицы. Если крупный, также можно разрезать пополам. Но мне нравится, когда картофель целенький. Еще немного черного перца, орегано и лавровый лист.

Мы любим, когда жидкости много, поэтому я добавляю еще примерно стакан воды (в ней я растворила немного соли). Но воду можно и не добавлять! Все! Накрываю крышкой и примерно 1,5 часа блюдо будет томиться. Крышку в это время не открываю.

Через 1,5 часа пробуем! ЛИСТАЙТЕ ФОТО >>>

Рецепт:

• Свинина - 1,3 кг

• Картофель 1,3-1,5 кг

• Перец сладкий - 3-4 шт.

• Морковь - 2 шт.

• Лук (средний) - 6-8 шт.

• Шампиньоны - 300-350 г

• Лавровый лист - 3 шт.

• Масло растительное - 2-3 ст.л.

• Вода - 200 мл

• Перец черный молотый

• Орегано сушеный

• Кориандр молотый

• Мускатный орех

• Соль

Мои похожие рецепты смотрите по тегу:

#кухня наизнанку мясо

#кухня наизнанку на ужин

#кухня наизнанку рецепты