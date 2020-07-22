Рассказываю какие бесплатные приложения на Android сделают вашу камеру ещё лучше📲📸

Привет, друзья! Не все мы родились фотографами, а крутых снимков хочется всем. Тут нам помогут классные приложения камер, которые позволят без каких-либо знаний фотографии выдавать отличные снимки.

Open Camera

Популярное и известное приложение для камеры. Имеет огромное количество ручных настроек для тех, кто разбирается. Кроме этого умеет записывать формат RAW. Улучшайзеров тут не так много, но зато всё работает по делу. Лично её использовал ещё во времена Android 4 и она меня полностью устраивала.

Установок: 10 000 000+

Средняя оценка: 4,1

Camera MX

Эта камера уже больше для обычных пользователей, чем для знающих. Тут огромное количество функций для автоматизации классных снимков. Приложение бесплатное, но есть функции доступные только в платной версии.

Установок: 10 000 000+

Средняя оценка: 4,4

Adobe Photoshop Camera

Новейшее приложение от Adobe, которое заметно улучшает ваши фото по заданным сценариям. Так как профессиональные фотографы обрабатывают свои фото в Photoshop, то очевидно, что камера позволяет делать крутые снимки в автоматическом режиме.

Установок: 100 000+

Средняя оценка: 4,5

Google Камера

Всеми любимая камера, которая доступна для всех владельцев Android смартфонов, но чтобы она хороша работала нужно ставить специальные пресеты для своего смартфона. Сделать это легко на форуме 4PDA.

Установок: 100 000+

Средняя оценка: 3.6