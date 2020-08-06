Жирные складки на животе и оплывшая талия – следствие неправильного рациона и малоактивного образа жизни. Из-за визуальных несовершенств приходится пересматривать гардероб в пользу более просторных вещей, способных скрыть недостатки фигуры.

Физические нагрузки хорошо воздействуют на мышцы живота, но традиционный фитнес требует много времени и сил, ведь занятия довольно продолжительные. Чтобы не истязать тело многочасовыми тренировками в спортзале, можно попробовать делать в домашних условиях простую, но очень эффективную китайскую гимнастику, которая не требует много времени – занятия продолжаются 1-2 минуты.

Два китайских упражнения которые подтягивают кожу на животе и уменьшают талию на 9 см. Без спортзала. Перед началом занятий помещение проветривается, чтобы воздух насытился кислородом – он принимает активное участие в сжигании жировой прослойки. Если опыта физических нагрузок не имеется, лучше перед гимнастикой сделать разминку из наклонов и поворотов – это подготовит мышцы к нагрузке.

1 упражнение. Для его выполнения потребуется валик по ширине поясницы диаметром 10 см. Валик можно скрутить из большого банного полотенца. Исходное положение: лежа на спине. Валик поместить под поясницу так, чтобы он находился на уровне пупка. Ноги прямые, руки вытянуты за головой. Соединить мизинцы рук и большие пальцы ног, пятки немного раздвинуть в разные стороны. Лежать в таком положении 1-2 минуты, затем вернуться в исходную позицию.

2 упражнение. Исходное положение: лежа на животе. Руки вытянуты вперед перед головой, ноги прямые. Нужно одновременно оторвать от пола руки и ноги на 30-40 см, при этом тело образует линию дуги. Задержаться на 10 секунд, вернуться в исходную позицию. Повторить 5-7 подходов.

Восточная гимнастика характеризуется минимумом движений, но нагрузка на мышцы не менее сильная, чем при традиционном фитнесе с бегом, приседаниями и отжиманиями. Поэтому в первые дни возможны болевые ощущения, связанные с изменением мышечной структуры – после нагрузок в мышцах активизируются внутренние процессы, мускулы увеличиваются в объеме, пытаются заместить жировую ткань. Через несколько дней дискомфорт проходит, и упражнения можно выполнять по 2-3 раза в день, когда появится свободная минутка.

Если не пропускать занятия, уже через неделю будет заметен эффект от гимнастики – живот станет более плоским и подтянутым.