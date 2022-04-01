Ура, я снова «белый человек» и завидный жених :) У меня есть банковская карта, которая работает по всему миру без ограничений.

Самое главное, что теперь в Таиланде у меня отпали все проблемы с оплатой. Я могу платить картой в магазинах, в Интернете и снимать с нее наличные без комиссии. В общем, жизнь налаживается.

Как российскому туристу открыть счет и получить банковскую карту в Таиланде. Проверенный способ

Я оформил карту вопреки некоторым «знатокам», утверждающим, что открыть счет в тайском банке туристам, у которых нет долгосрочной визы или разрешения на работу, нереально. Поэтому считаю своим долгом написать полную (и на самом деле простую) инструкцию: как самому открыть счет и как переводить деньги из России.

Важный момент: в Таиланде правила и условия предоставления услуг в разных отделениях одного и того же банка могут отличаться даже в пределах одного города, не говоря уже о разных регионах. Моя инструкция относится к Бангкоку, и, если у вас есть возможность – открывайте счет именно здесь. Либо самостоятельно уточняйте условия в других местах.

Подчеркну: по моей схеме открыть счет и получить банковскую карту может совершенно любой турист, независимо от того, на каком основании он находится в Таиланде – по визе, безвизу или ковидному штампу. На всё – про всё нам потребуется 2-3 часа времени.

Консульский отдел Посольства России в Таиланде. Консульский отдел Посольства России в Таиланде.

Шаг 1: Посещение Посольства РФ

Для открытия счета в банке по моей схеме нужен всего один документ (кроме паспорта) – аффидевит о месте жительства и доходах. Получить его можно в Консульском отделе посольства РФ в Бангкоке. Теоретически это делается по предварительной записи через сайт посольства, фактически же можно прийти без записи в приёмное время (ПН, ВТ, ЧТ, ПТ с 9:00 до 12:00) и получить документ в режиме живой очереди.

Посольство находится в районе Силом, его легко найти на Гугл-картах. Нам нужен вход в Консульский отдел – он расположен со стороны Soi Santiphap (указатель «Visa Section»). В окошке №3 просим бланк аффидевита для открытия счета в банке. Можно ускорить процесс, скачав бланк заранее и заполнив его в отеле. Образец заполнения:

Как российскому туристу открыть счет и получить банковскую карту в Таиланде. Проверенный способ

Важно правильно указать орган, выдавший загранпаспорт - иначе заставят переписывать. Образец написания на английском:

Как российскому туристу открыть счет и получить банковскую карту в Таиланде. Проверенный способ

Во втором пункте документа нужно указать местный адрес проживания. Это должен быть именно частный адрес, а не адрес отеля. Информация эта никак не проверяется, поэтому можно указать адрес любого кондо в Бангкоке - просто найдите в Интернете через поисковик.

Отдаем заполненный бланк в то же окошко и оплачиваем сбор в размере 357 батов. Оплата производится только картой, а у нас ее, конечно же, нет. На помощь придут соотечественники: не стесняйтесь спросить, у кого из присутствующих есть местная карта - отдадите спасителю наличными :)

Нужно будет подождать, пока консул подпишет документ. Прогуляйтесь полчасика, попейте кофе :)

С полученной заветной бумажкой переходим ко второму шагу:

Шаг 2: Посещение банка

В буквальном смысле шаг, поскольку нужный нам центральный офис Bangkok Bank находится в 7 минутах ходьбы от здания посольства. Вот он на Гугл-картах.

Зайдя в главный вход, поворачиваем налево. Проходим большой зал, похожий еще на советские сберкассы с мозаикой на стенах, до эскалаторов. Поворачиваем направо (прямо под эскалаторы) и идем по коридору до конца. Берем в терминале талончик (кнопка "Open bank account").

Как российскому туристу открыть счет и получить банковскую карту в Таиланде. Проверенный способ

В этом отделении работники уже знают весь процесс. Скорее всего, пока вы ждете своей очереди на диванчике, к вам подойдет сотрудница и вручит несколько анкет для заполнения. Никаких сложностей в заполнении нет, если что - пользуйтесь переводчиком. Главное не забудьте указать в анкете тот же местный адрес, что написали в аффидевите.

Следите за табло - когда высветится ваш номер, нужно подойти к соответствующему окошку. Следуйте указаниям сотрудника банка - где расписаться, придумать пин-код для банкомата и интернета, скачать приложение на телефон и т.д. Не удивляйтесь: в Таиланде пин-код для банкомата шестизначный, а не 4-значный как у нас.

На выбор предлагается две карты - UnionPay или MasterCard. Рекомендую брать "мастер", поскольку UnionPay на некоторых Интернет-сайтах не принимается. Валютой счета/карты будет тайский бат. Можно открыть счет и в другой валюте - долларах или евро, но обслуживание таких счетов в Тае достаточно дорогое. Я не стал себе делать.

Как российскому туристу открыть счет и получить банковскую карту в Таиланде. Проверенный способ

Рекомендую сразу же попросить сотрудника активировать возможность платить картой в Интернете, чтобы потом не звонить самостоятельно в колл-центр.

За открытие счета и первый год обслуживания нужно будет заплатить 699 батов. Еще минимум 500 бат нужно положить на счет. Карта выдается со сроком действия 5 лет. В дальнейшем обслуживание будет стоить 599 батов в год.

Вот и всё! Теперь у вас есть счет и банковская карта MasterCard, которая работает во всём мире :)

У карты, кстати, есть масса плюшек. Например, в нее уже "вшита" популярная в Таиланде карта Rabbit - это смесь нашей "Тройки" с программами лояльности магазинов, ресторанов, кинотеатров. Это и ваш билет на транспорт (просто прикладывайте карту при проходе в метро и автобусах), и скидочная карта при оплате в куче разных мест - от МакДоналдса и ФэмилиМарт до H&M и Музея Мадам Тюссо. За покупки копятся бонусы, бонусы меняются на бесплатные билеты, скидки, подарки... В общем, целая экосистема, позволяющая нехило экономить.

Как российскому туристу открыть счет и получить банковскую карту в Таиланде. Проверенный способ

Всего один пример: проезд на автобусе Phuket Smart Bus на Пхукете стоит 170 батов, а по карте Rabbit - от 50 батов. И эта карта уже "живет" внутри вашей банковской карты. Круто!

Кроме того, ваша банковская карта будет являться еще и страховым полисом. Если пострадаете в аварии, нужно предъявить в больнице паспорт и карту - она покроет медицинские расходы на сумму до 5000 батов.

Осталось понять, как на эту тайскую карту переводить наши российские денежки.

Шаг 3: Перевод денег на тайскую карту

И здесь, оказывается, тоже нет ничего сложного. Самый простой, удобный и, на мой взгляд, выгодный способ - приложение Paysend.

Через него можно перевести сумму в рублях с любой российской карты на тайский счет, к которому привязана ваша карта (номер вашего счета будет указан в пассбуке или в приложении). Paysend временно убрал комиссию за переводы в Таиланд. Вы получите ровно такую сумму в батах, которая будет указана в приложении. На сегодня курс очень гуманный - 2,6 рублей за 1 бат:

Как российскому туристу открыть счет и получить банковскую карту в Таиланде. Проверенный способ

Сервис декларирует срок зачисления один рабочий день, но фактически это происходит быстрее. Я протестировал переводы с карт Сбербанка и Альфа-банка - деньги поступили в течение 5-10 минут.

И если на текущем жизненном отрезке вы поняли, что неплохо бы запастись наличными долларами, в Таиланде это будет сделать максимально выгодно. Переводим рубли на тайскую карту, снимаем наличные баты и в уличном обменнике покупаем на них доллары. При этой схеме по текущему курсу один доллар обойдется нам в 87 рублей.

Надеюсь, информация будет полезна и сэкономит время путешественникам, которые сейчас оказались в Таиланде или собираются сюда в ближайшем будущем. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, чтобы алгоритмы Дзена показали эту статью большему количеству читателей.