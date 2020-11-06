Мифы о секретах долголетия китайцев. Сколько на самом деле живут в Китае.

Старик китаец.

5 секретов, 10 секретов, 25 секретов - такое чувство, что авторы решили посоревноваться, кто из них лучше обоснует китайское долголетие. Никто не спорит, что уровень продолжительности жизни в Китае высок... если сравнивать его, например с Россией, Афганистаном или Руандой.

Нужно ли питаться как китайцы, возможно следует заняться китайской гимнастикой или полностью перейти на рисовую диету и жить до спокойно жить до 120 лет? Нет конечно, всё это полный бред.

Прежде чем перейти к цифрам, определимся, что основываться будем на официальных данных ООН (кому интересно всё можно посмотреть здесь http://hdr.undp.org/) и использовать для сравнения индекс продолжительности жизни (Life Expectancy Index). Именно он применяется в проведении соответствующих исследований при составлении «Рейтинга стран мира по уровню продолжительности жизни».

Вот оно - почётное 61 место!

И так сразу к делу. По уровню продолжительности жизни Китай занимает почётное... 61 место!!! (с индексом 76.7) среди 191 страны и административной территории без государственного статуса. 61 место конечно совсем не плохо по сравнению с теми, кто ниже по списку. Однако как в данном случае можно говорить о каких-то «секретах долголетия»?

Согласитесь, что весь этот шаолинь, цигун и пресловутое восточное спокойствие ни как не связаны с жизненными привычками людей, которые, например, проживают в Швейцарии (И=83,6), занимающей почётное третье место в рейтинге.

Скажите, а жизнь рядового француза с Корсики (Франция занимает 12 место в рейтинге) много имеет общего с жизнью честного китайского труженика с провинции Сычуань? Много ли у них похожего в питании, занимается ли француз с Корсики по утрам тай чи? А может простой житель провинции Сычуань (население которой кстати превышает 80 миллионов) имеет привычку по вечерам употреблять парочку другую устриц со сладким корсиканским соусом, закусив всё это полентой из каштановой муки с оливковым маслом?

Одним словом ни цигун, ни иглотерапия, ни буддистская философия не является определяющими факторами продолжительности жизни (естественно в глобальном масштабе).

Ещё несколько стран из рейтинга: Италия - 5 место, Канада - 14 место, Словения - 27 место, Ливан - 37 место. Где страны, жители которых ведут образ жизни схожий с китайским?

На первом месте в рейтинге: Гонконг (эту административную единицу выделяют в расчёте) (И=84,) и далее стабильно Япония (И=84,5). Россия занимает «почётное» 109 (И=72,4), Украина - 114 (И=72), Кыргызстан - 122 (И=71,3) места.

Тройка антилидеров рейтинга: Центральноафриканская Республика, Лесото и Чад. Индекс продолжительности жизни составляет там от 52, до 54 .

Вторая сказка или подтасовка фактов

Возможно вам попадалась информация о то, что количество долгожителей в Китае растёт и растёт и возможно Китай скоро обгонит Японию по числу граждан перешагнувших столетний рубеж. Так вот, всё это скорее всего правда!

Но вся эта информация преподносится под заголовками «Почему китайцы долго живут» или «Как дожить до 120 лет», а это уже некое введение в заблуждение. Тут уж просто хочется закричать.

«Люди! В современном мире почти каждый шестой человек нашей планеты - это КИТАЕЦ!».

И если в Китае 50-60 тысяч человек (на 1 миллиард 406 миллионов населения) переживают столетний порог, то это норма в процентном соотношении...

P.S. Совсем не против Брюса Ли, Джекки Чана и сотен тысяч китайских старичков и старушек. Пусть они усердно разучивают очередную комбинацию Тайцзицюань, вкушают тофу с горой риса и втыкают в себя нагретые иголки - флаг им в руки! Но факты говорят ещё и о том, что любитель классного местного эля из Рейкьявика в Исландии (8-ое место) чувствует себя ничуть не хуже их многих...

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