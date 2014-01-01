Траньков о Загитовой: Алина лидер в команде на 100%

С 19 по 23 декабря в Саранске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Одной из главных интриг соревнования является противостояние наших главных звезд в женском одиночном разряде – Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Лучшая спортсменка России 2018 года Загитова не очень здорово выступила в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире. Проигрыш она объяснила волнением. Не помешает ли ей тень той неудачи на чемпионате страны, "ТВ Центр" спросил у российского тренера по фигурному катанию, Заслуженного мастера спорта России Максима Транькова.

"Расслабляться в любом случае не стоит. Думаю, что все-таки в этом сезоне Алина лидер в команде на 100%. Молодые девушки, наверное, смогут техническим контентом навязать ей борьбу, но в плане катания под оценки, конечно же, у Алины гораздо больше опыта. Все-таки, она уже олимпийская чемпионка. И уже совершенно по-другому катается. Не по-детски. И даже в этом сезоне она уверенно стартовала, выиграла в домашнем этапе Гран-при. Да, проиграла в финале. Но финал Гран-при – не те соревнования, на которые стоит ориентироваться. Это больше как тренировка, просто коммерческий турнир, который титула не приносит. Думаю, что Алина – явная фаворитка на этом чемпионате", - сказал двукратный олимпийский чемпион 2014 года.

Также он затронул тему и главной соперницы Загитовой - Евгений Медведевой. В Саранск она прилетела уже в ночь на 18 декабря в компании ее тренера Брайана Орсера. Некоторые предположили, что это был хитрый ход канадца.

"Ранний перелет, наверное, больше связан с акклиматизацией, потому что Медведева тренируется сейчас в Канаде, и я думаю, что так решили тренеры. Женя уже знает свой организм. Понимает, какой для нее самый сложный акклиматизационный период. Поэтому, они, наверное, просто с точки зрения профессионализма подошли к этому моменту", - отметил Траньков.

Евгения Медведева. Фото: ©GlobalLookPress/Naoki Nishimura

Отдельно тренер затронул тему Елизаветы Туктамышевой, показавшей отличный результат на Гран-при. Из-за болезни она пропустит чемпионат России. Означает ли это, что Лиза уже точно не попадет на чемпионат Европы?

"Шансы на попадание, конечно, есть. В этом сезоне Лиза доказала уже не единожды, и выступлениями на этапах серии Гран-при, и в финале Гран-при, став призером, что она имеет право представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Но решение будут принимать на тренерском совете. И я думаю, что Лиза приложит все усилия для того, чтобы решением тренерского совета, исполкома Федерации (фигурного катания России, - прим. ред.), ее включили в состав на чемпионат Европы. А там уже рассматривался бы и последующий чемпионат мира. Все бывает, со всеми случается. Да, это действительно серьезная болезнь, а не какая-то простуда и недомогание. Человек в больнице лежит. Но мы все живые люди, и понимание этой ситуации будет со стороны тренеров", - считает Траньков.

Максим Траньков. Фото: © GlobalLookPress / David G. Mcintyre

Однако сам Заслуженный мастер спорта будет пристально следить не за лидерами нашей сборной. Ему интересно взглянуть на ее будущее, в частности, на 15-летнюю Викторию Васильеву и 16-летнюю Софью Самодурову.

"Мне очень нравится наши молодые девчонки. Интересно посмотреть на наше будущее. Все-таки, возможности основного состава сборной мне известны. А вот завтрашний день мне действительно интересен. Так что любопытно будет посмотреть на юниорок и тех девочек, которые близки к попаданию в сборную", - подчеркнул Траньков.