Дискотека, составленная выпускником 1973 года

10 мая 2020 года

Здравствуйте! Сегодня дискотека (или танцы, если быть точнее) от нашего общего знакомого Георгия, который зажигательно описал свои выпускные экзамены в 1973 году.

Он мне прислал список любимых музыкальных произведений, из которых я выбрала несколько на свой вкус. Буду сейчас с ними разбираться.

Albert Hammond - It Never Rains In Southern California

Песня "В Южной Калифорнии никогда не идет дождь" (1973 год) стала знаковой для Альберта Хаммонда. С нее началась популярность певца, она дала старт другим композициям, которые занимали достойные места в американском журнале "Билборд". Кстати, автор родился 18 мая 1944 года, можно его поздравить с днем рождения, что я сейчас и делаю).

Paul Revere & The Raiders - Indian Reservation

Интересная песня, интригующее название. "Индейская резервация" (1971 год) - о чем это? Ее история длинная, отсылает нас к 1959 году, но популярной стала именно в исполнении Рейдеров.

Автор композиции Loudermilk рассказывал, что попал на машине в снежную бурю, из которой его спасли индейцы чероки. Он написал потом песню по просьбе вождя, который просил обратить внимание на бедственное положение своего народа. Но исследователи уверяют, что это все не более чем легенда.

Мы не можем сказать, где там правда, но песня пробирает до мурашек даже без перевода.

Badfinger - Without you

Баллада "Без тебя" знаменита огромным количеством кавер-версий (их больше 180), но именно в этом исполнении мне было ее интересно послушать. Знаменитый Пол Маккартни назвал ее the killer song of all time. "Убийственная песня", к великому сожалению, оказалась пророческой для авторов - Пита Хэма и Тома Эванса. Оба они лишили себя жизни.

Из кавер-версий нам знакома эта песня в исполнении Мэрайи Кэри.

Bryn Christopher - The Quest

О, здесь меня поджидал сюрприз. Во-первых, песня уже довольно новая, написана в 2008 году, во-вторых, я в ней узнала коронную композицию Григория Лепса. Ну что ж, бывает.

О чем поется в "Квесте"? О том, как была тяжела жизнь, но герой все преодолел. Если я правильно поняла, песня посвящена брату Брина Кристофера, который был солдатом в Афганистане.



Dirty Shirley - Here Comes The King

Эта песня для серьезных мальчиков - я такое не очень понимаю, скажу честно. Воинственная, тяжеловата для моего восприятия. Включила только потому, что не я сегодня хозяйка дискотеки. Если кто-нибудь хочет высказаться по поводу исполнителя или самой песни - велкам в комментарии.

Donna Summer - I Feel Love

Вот эта композиция уже мне напоминает мою молодость. Донну Саммер называли "Королевой диско", а песня I Feel Love считается символом эры диско. Еще она знаменита тем, что с нее началось внедрение в танцевальные композиции электронной музыки. В СССР эта песня появилась в 1978 году, через год после появления на свет. Ее люди могли прослушать, купив журнал "Кругозор".

Донна Саммер

Спасибо Георгию за подборку, а мне за раскопки))).

С удовольствием еще выслушаю ваши предложения. Заседания клуба "По волнам нашей памяти" продолжаются.