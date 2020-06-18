Расширение прав иностранцев в России начиная с 07 сентября 2020 года

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Здравствуйте, начиная с 07 сентября 2020 года вступают в силу поправки к Закону о миграционном учете.

Таким образом, уже в начале осени, все иностранные собственники жилых помещений в России смогут ставить на учет по месту пребывания в своих помещениях других иностранцев. Сейчас это возможно только для высококвалифицированных специалистов и только в отношении членов их семей.

В свою очередь, заявление о регистрации по месту жительства иностранца, должно быть подано в ФМС в течение семи рабочих дней с даты получения им РВП или ВНЖ, либо с даты его фактического нахождения (прибытия) в указанное помещение.

С указанной даты, такое заявление можно будет подавать не только лично в ФМС, но и дистанционно, через портал Госуслуги, либо обратившись в МФЦ.

При подаче иностранцем или лицом без гражданства заявления о регистрации по месту жительства в ФМС или МФЦ лично, необходимо предоставить следующие документы:

иностранным гражданам с ВНЖ или РВП:

документ, удостоверяющий его личность;

вид на жительство или разрешение на временное проживание;

правоустанавливающий документ на жилье (например, договор купли-продажи);

лицам без гражданства с ВНЖ или РВП:

вид на жительство или разрешение на временное проживание;

правоустанавливающий документ на жилье (например, договор купли-продажи);

Напомним, что органы ФМС обязаны в тот же день проставить соответствующую отметку в ВНЖ или в РВП данного иностранного гражданина, а в случае дистанционного обращения, не позднее следующего дня.

Кроме того, для участников гос. программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся вместе с ними, установлен льготный период для регистрационных действий сроком на 30 дней, по истечении которых регистрация должна быть произведена.

Важно. Сниматься с действующего учета при постановке на учет по новому месту пребывания в адрес гостиницы или санатория, пансионата и т.п. согласно новому правилу - НЕ НУЖНО.

Стоит отметить, что для многих иностранцев упростили процедуры получения гражданства России, об этом смотрите в нашем специальном обзоре, нажав на выделенный текст

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