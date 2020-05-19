"Девушки, которые не умеют любить" - как определить сквоттера

Есть такое движение - называется сквоттинг. Суть его в том, чтобы занимать чужое имущество, и жить в нем, без любого юридического права на это. Среднестатистический сквоттер не будет привязываться к конкретному месту, зная что его оттуда попросят, и он будет вынужден искать новый дом. В данной статье я расскажу об эмоциональных сквоттерах (не имеющих отношения к реальным) - любовь для которых не является ничем серьезным...

Идеальная девушка, в не идеальных отношениях

Подобно реальным сквоттерам, данный тип людей обживает то место, в котором они живут сейчас. Девушка может дать иллюзии того, что в отношения она вкладывается - покупать подарки, всячески пытаться быть полезной, выслушивать и поддерживать, строить совместные планы - эдакая идеальная девушка на роль жены.

Посмотрите как живут сквоттеры - они пытаются сделать условия комфортными, но не ставить дальновидных планов на конкретное место. Поэтому и вешают гирлянды, и красят стены - но никогда не делают ремонт.

Мужчины же верят словам, да и плюс ко всему видят некие действия, и им кажется "Вот оно счастье". Чаще всего в данных отношениях есть определенный период, где мужчина полностью успокаивается, и решает что наконец нашел любовь - девушку, которая устраивает его абсолютно во всем. И сначала все по-настоящему.

Обычно это момент на старте отношений, и до момента, когда мужчина понимает что что-то не так. Вроде в отношениях присутствует динамика, вроде они должны развиваться - и он пытается их развивать, ожидая от девушки подобного взаимодействия, но девушка будто стоит на месте, и просто смотрит на это со стороны.

"Ты же часть отношений"

Такая девушка не видит того что она часть чего-то. Она идет рядом с вами, потому что сейчас ей так выгодно, попутно рассматривая ваши дефекты, и негативные аспекты отношений.

С подобным человеком они будут, если у вас есть желание строить что-то серьезное - вам всегда будет непонятна ее позиция. Вроде все хорошо - но почему она не видит что ваши отношения это "ОБЩЕЕ" - почему она абстрагируется от "ОБЩЕГО" и старается держаться особняком.

Конечно на этом моменте абсолютное большинство мужчин делают ошибки. Вам же кажется что если девушка на отношения согласилась - то она дает клятву о "горе и радости". Нет друзья, не дает.

Более того - согласие такого человека, особо ничего не значит. Девушка-сквоттер имеет некие проблемы, которые не дают ей возможности влюбиться. Поэтому в отношениях она не любит, а лишь разгоняет себя. Именно из-за этого чаще всего негативные моменты именно в поведении отсутствуют, а позитивных даже больше чем надо.

Ошибка считать данный тип девушек "подходящими для длительных отношений". Все что в них есть - это лишь несоответствие.

Как определить девушку-сквоттера

Если перед вами идеальная девушка, и значимость к ней стремительно растет, вы должны попытаться трезво посмотреть на два момента:

1. Оговорка (Фрейд). Человек, который хочет заставить вас поверить, может это сделать. Но вот оговариваться будет в любом случае. Такая девушка чаще всего использует слово "если", когда говорит о совместных планах. "Если мы дойдем до свадьбы, я обязательно хочу чтобы там играли джаз", "Я хотела бы поехать в Париж с тобой, если конечно мы будем встречаться".

2. Конфликт. Подобные девушки очень интересно поступают при конфликтах. Возьмем ситуацию, когда утром все было хорошо, а вечером произошел конфликт. Так вот утром она и завтрак вам сделает, и наговорит массу хороших слов - но вечером, она молча соберет вещи и уедет. И это не будет обидой. Она просто меняет свой сквотт.

Если вы видите что в конфликте, она теряет желание идти на примирение, и как-либо взаимодействовать с вами, а при примирении за одну минуту становится милой и доброй снова - перед вами женщина-сквоттер.

Кто нужен данной девушке?

Ей нужен Джеймс Бонд. Имидж мужчины, который является идеальным - она его ищет, но никогда не найдет. Именно этим она прикрывает свою неспособность любить. Именно поэтому, каждый раз когда ей начинает нравится новый мужчина - она всячески разгоняет себя, для того чтобы почувствовать хоть что-то.

Иллюзию любви она видит только во влюбленности - ведь на любовь неспособна, поэтому быстро находит парочку дефектов в вас, и следовательно и причины "Почему любовь ушла?". Не было ее друзья, с ее стороны уж точно нет.

Восстановление отношений с сквоттером

Правила работают ровно те же, что я описываю у себя на канале. Девушка не сильно подходит для серьезных отношений - поэтому часто у нее разные перемены происходят, и восстановить отношения можно, и это не трудно.

Но восстановить отношения, с шансом на что-то долгосрочное - сомнительная затея, так как "долго" может быть только в токсичных отношениях, где она занимает явно слабую позицию. Готовы становиться тираном, ради мнимого счастья?

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Запись на консультации по возврату и разбору отношений: Vinc.Alexander@yandex.ru

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