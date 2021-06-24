Остался творог, кусочек сыра, есть кабачок. Приготовьте такую вкуснятину.

24 June
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На ужин или для перекуса. Сытно, вкусно, необычно. А если вы любите сырные нити, которые тянутся, тогда это блюдо для вас. Готовлю соленые сырники в духовке, только вместо муки использую панировочные сухари.

Ингредиенты:

  • 3 кабачка (650 г)
  • небольшой пучок петрушки
  • 100 г моцареллы
  • 250 г творога
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • 3-5 ст. л. панировочных сухарей
  • растительное масло для смазки

Приготовление:

Кабачок натираю на крупной терке и отжимаю сок.

Измельчаю петрушку, натираю моцареллу и добавляю к кабачку.

Ввожу творог, чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, солю, перчу и перемешиваю.

Добавляю панировочные сухари, Перемешиваю и при необходимости еще добавляю, чтобы масса получилась достаточно густая и хорошо формировалась.

Доску посыпаю панировочными сухарями и формирую и обкатываю сырники в панировочных сухарях.

Выкладываю сырники на противень, выстланный пергаментом, и смазываю растительным маслом. Сверху смазываю растительным маслом.

Запекаю 20 - 25 минут при 180С. За 5 минут до конца переворачиваю.

К столу подаю горячими.

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