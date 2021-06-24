Остался творог, кусочек сыра, есть кабачок. Приготовьте такую вкуснятину.
На ужин или для перекуса. Сытно, вкусно, необычно. А если вы любите сырные нити, которые тянутся, тогда это блюдо для вас. Готовлю соленые сырники в духовке, только вместо муки использую панировочные сухари.
Ингредиенты:
- 3 кабачка (650 г)
- небольшой пучок петрушки
- 100 г моцареллы
- 250 г творога
- 2 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 3-5 ст. л. панировочных сухарей
- растительное масло для смазки
Приготовление:
Кабачок натираю на крупной терке и отжимаю сок.
Измельчаю петрушку, натираю моцареллу и добавляю к кабачку.
Ввожу творог, чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, солю, перчу и перемешиваю.
Добавляю панировочные сухари, Перемешиваю и при необходимости еще добавляю, чтобы масса получилась достаточно густая и хорошо формировалась.
Доску посыпаю панировочными сухарями и формирую и обкатываю сырники в панировочных сухарях.
Выкладываю сырники на противень, выстланный пергаментом, и смазываю растительным маслом. Сверху смазываю растительным маслом.
Запекаю 20 - 25 минут при 180С. За 5 минут до конца переворачиваю.
К столу подаю горячими.
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