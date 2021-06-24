Остался творог, кусочек сыра, есть кабачок. Приготовьте такую вкуснятину.

На ужин или для перекуса. Сытно, вкусно, необычно. А если вы любите сырные нити, которые тянутся, тогда это блюдо для вас. Готовлю соленые сырники в духовке, только вместо муки использую панировочные сухари.

Ингредиенты:

3 кабачка (650 г)

небольшой пучок петрушки

100 г моцареллы

250 г творога

2 зубчика чеснока

1 яйцо

соль по вкусу

перец по вкусу

3-5 ст. л. панировочных сухарей

растительное масло для смазки

Приготовление:

Кабачок натираю на крупной терке и отжимаю сок.

Измельчаю петрушку, натираю моцареллу и добавляю к кабачку.

Ввожу творог, чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, солю, перчу и перемешиваю.

Добавляю панировочные сухари, Перемешиваю и при необходимости еще добавляю, чтобы масса получилась достаточно густая и хорошо формировалась.

Доску посыпаю панировочными сухарями и формирую и обкатываю сырники в панировочных сухарях.

Выкладываю сырники на противень, выстланный пергаментом, и смазываю растительным маслом. Сверху смазываю растительным маслом.

Запекаю 20 - 25 минут при 180С. За 5 минут до конца переворачиваю.

К столу подаю горячими.

Не потеряйте этот рецепт, подпишитесь на мой канал в Яндекс Дзен, здесь будет много интересных рецептов.

Посмотрите короткий пошаговый видео рецепт:

Все рецепты смотрите на моем Youtub канале: Вкусная кухня. Простые рецепты