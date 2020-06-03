Советский тест на шизофрению: необходимо найти голову коровы.

В период самоизоляции, когда люди сидят по домам не первый месяц, можно сойти с ума. Работящим людям особенно тяжело переживать самоизоляцию. Валяться на кровати или сидеть на диване для них настоящая пытка.

Этим людям я посоветую заняться самообразованием, найти новый источник дохода или внести в свою жизнь интересное хобби.

Людям по старше будет полезно заняться лёгкими физическими упражнениями, а также потренировать свой мозг. С возрастом мозг теряет пластичность, ухудшается интеллект, внимание и речь.

Если не использовать свой мозг в старости он быстрее потеряет свои возможности. Но если вы всю жизнь читали, развали интеллект, то мозг сильно не пострадает от бездействия.

Чтобы дать вашему мозгу хорошую зарядку, я подготовил тест на шизофрению. Его разработали советские психологи.

Как нужно подготовиться к тесту? Во-первых, расслабиться, убрать все раздражители: телефон, телевизор, музыку. Устроить во круг себя тишину. Чётко разглядеть картинку, которая перед вами. За 60 секунд вы должны увидеть голову коровы.

Можно начинать.

Это не самый простой тест, но если отнестись серьёзно к подготовке, то можно увидеть голову. Результаты теста не могут быть причиной постановки диагноза. Точный ответ вам дадут только специалисты.

Но если вы прошли тест, с вами всё хорошо. Не пройденный тест означает предрасположенность к шизофрении. Внизу подсказка, чтобы точно увидеть голову коровы