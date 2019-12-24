СЕЗОН ШАПОК цвета в пастельных тонах (описание и схемы)

Шапочка "Перо"

Схема узора

Автор шапочки Надя https://www.instagram.com/fukalova.nadin

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шапки

схема перо

схема

схема

Шапочка "круговорот" с бисером

Шапочка с жемчугом

Описание

Источник: https://www.stranamam.ru/tags/32087

Комплект

Схема узора

Комплект

Шапка крючком

Для вязания шапочки потребуется 1 моток пряжи Alize Angora Gold (550м/100гр), крючок №2,5.

Начинается вязание шапочки с макушки, для донышка вяжется круглый мотив, окружность которого должна равняться окружности головы, а затем шапочка вяжется вниз узором до желаемой длины с отворотом или без.

Схема

Комплект

ПРЯЖА: Ангора Bubbly (70% ангора,20% па,10% шерсть) из магазина @cash.and.silk.

Метраж:500 м/100 г, в 2 нити.

РАСХОД в моем случае (размер 57-58,удлиненная) - всего 62 г!

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СПИЦЫ круговые:40 и 75см (для закрытия макушки мэджик лупом),или чулочные.

Всю шапку вязала на одном и том же размере!

МК из двух частей

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Шапочка с косой

Схема

коса

Схема

✔В схеме указаны лицевые и изнаночные ряды.

✔Ширина узора -23 петли

✔Высота - 20 рядов ( повторяем с 1-ого по 20-й).

✔При круговом вязании, вяжем четко по схеме.

✔При двустороннем вязании (лицо-изнанка), петли в четных рядах вяжутся наоборот. Т.е., если в схеме стоит лицевая петля, то мы ее вяжем изнаночной и наоборот.

источник:https://vk.com/i_lovehandmade