СЕЗОН ШАПОК цвета в пастельных тонах (описание и схемы)
Автор шапочки Надя https://www.instagram.com/fukalova.nadin
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Шапочка "круговорот" с бисером
Источник: https://www.stranamam.ru/tags/32087
Для вязания шапочки потребуется 1 моток пряжи Alize Angora Gold (550м/100гр), крючок №2,5.
Начинается вязание шапочки с макушки, для донышка вяжется круглый мотив, окружность которого должна равняться окружности головы, а затем шапочка вяжется вниз узором до желаемой длины с отворотом или без.
ПРЯЖА: Ангора Bubbly (70% ангора,20% па,10% шерсть) из магазина @cash.and.silk.
Метраж:500 м/100 г, в 2 нити.
РАСХОД в моем случае (размер 57-58,удлиненная) - всего 62 г!
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СПИЦЫ круговые:40 и 75см (для закрытия макушки мэджик лупом),или чулочные.
Всю шапку вязала на одном и том же размере!
МК из двух частей
✔В схеме указаны лицевые и изнаночные ряды.
✔Ширина узора -23 петли
✔Высота - 20 рядов ( повторяем с 1-ого по 20-й).
✔При круговом вязании, вяжем четко по схеме.
✔При двустороннем вязании (лицо-изнанка), петли в четных рядах вяжутся наоборот. Т.е., если в схеме стоит лицевая петля, то мы ее вяжем изнаночной и наоборот.
источник:https://vk.com/i_lovehandmade