СЕЗОН ШАПОК цвета в пастельных тонах (описание и схемы)

7 December 2019
Шапочка "Перо"
Шапочка "Перо"
Схема узора
Схема узора

Автор шапочки Надя https://www.instagram.com/fukalova.nadin

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схема перо
схема перо
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схема
схема
схема

Шапочка "круговорот" с бисером

Шапочка с жемчугом
Шапочка с жемчугом
Описание
Описание

Источник: https://www.stranamam.ru/tags/32087

Комплект
Комплект
Схема узора
Схема узора
Комплект
Комплект
Шапка крючком
Шапка крючком

Для вязания шапочки потребуется 1 моток пряжи Alize Angora Gold (550м/100гр), крючок №2,5.

Начинается вязание шапочки с макушки, для донышка вяжется круглый мотив, окружность которого должна равняться окружности головы, а затем шапочка вяжется вниз узором до желаемой длины с отворотом или без.

Схема
Схема

Комплект
Комплект

ПРЯЖА: Ангора Bubbly (70% ангора,20% па,10% шерсть) из магазина @cash.and.silk. 
Метраж:500 м/100 г, в 2 нити. 
РАСХОД в моем случае (размер 57-58,удлиненная) - всего 62 г! 

СПИЦЫ круговые:40 и 75см (для закрытия макушки мэджик лупом),или чулочные. 
Всю шапку вязала на одном и том же размере!

МК из двух частей

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Шапочка с косой
Шапочка с косой
Схема
Схема
коса
коса
Схема
Схема

✔В схеме указаны лицевые и изнаночные ряды.
✔Ширина узора -23 петли
✔Высота - 20 рядов ( повторяем с 1-ого по 20-й).
✔При круговом вязании, вяжем четко по схеме.
✔При двустороннем вязании (лицо-изнанка), петли в четных рядах вяжутся наоборот. Т.е., если в схеме стоит лицевая петля, то мы ее вяжем изнаночной и наоборот.
источник:https://vk.com/i_lovehandmade